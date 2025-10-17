Outubro Rosa mobiliza mais de 200 mulheres em Barra do Guarita

A tarde de ontem foi marcada por cuidado e conscientização em Barra do Guarita. A Secretaria Municipal de Saúde promoveu a 2ª Ação do Outubro Rosa, reunindo mais de 200 mulheres da cidade e do interior em um momento dedicado à saúde feminina.

Com palestra educativa e integração entre as participantes, o encontro reforçou a importância do autocuidado e da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A Administração Municipal e a Secretaria de Saúde agradeceram a presença das mulheres e o empenho dos profissionais que contribuíram para transformar o evento em um gesto coletivo de amor à vida.









