Outubro Rosa mobiliza mais de 200 mulheres em Barra do Guarita

Evento da Secretaria de Saúde promove informação, prevenção e acolhimento no combate ao câncer de mama e do colo do útero

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Prefeitura Barra do Guarita
17/10/2025 às 07h24
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

A tarde de ontem foi marcada por cuidado e conscientização em Barra do Guarita. A Secretaria Municipal de Saúde promoveu a 2ª Ação do Outubro Rosa, reunindo mais de 200 mulheres da cidade e do interior em um momento dedicado à saúde feminina.

Com palestra educativa e integração entre as participantes, o encontro reforçou a importância do autocuidado e da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A Administração Municipal e a Secretaria de Saúde agradeceram a presença das mulheres e o empenho dos profissionais que contribuíram para transformar o evento em um gesto coletivo de amor à vida.




