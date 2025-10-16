Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Semae apoia a campanha do Outubro Rosa

Foto: Divulgação/SEMAEServidores da pasta reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mamaTécnicos e demais colaborad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/10/2025 às 17h23
Semae apoia a campanha do Outubro Rosa
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SEMAE

Servidores da pasta reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

Técnicos e demais colaboradores da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) se reuniram na tarde desta quinta-feira, 16/10, para registrar apoio à campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Vestidos de rosa, os servidores participaram de um registro simbólico em alusão à causa.

“O Outubro Rosa é um movimento que simboliza a força da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. Mais do que uma campanha, é um compromisso com a vida, que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, capaz de garantir mais de 90% de chances de cura quando identificado em estágios iniciais, segundo o INCA. Que todos, homens e mulheres, estejam firmes nessa jornada pelo bem mais precioso da humanidade: a vida”, destacou o secretário da Semae, Emerson Stein.

Em alusão ao Outubro Rosa, o Governo do Estado de Santa Catarina promove uma série de ações voltadas ao fortalecimento das políticas de promoção da saúde da mulher. Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas no site https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/component/content/article/outubro-rosa-governo-sc-amplia-iniciativas-de-prevencao-e-deteccao-do-cancer-de-mama?catid=84&Itemid=101

Reforço no diagnóstico precoce em Santa Catarina

Em Santa Catarina, a realização de mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade, em grande parte, dos municípios, por meio da Atenção Primária e da média complexidade. O serviço conta também com o apoio dos Consórcios de Saúde, que recebem anualmente R$ 30 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (SES), além de recursos complementares.

Para ampliar a oferta de exames, o Estado tem investido em novos equipamentos. Nos últimos anos, a Maternidade Carmela Dutra (Florianópolis) e o Hospital Tereza Ramos (Lages) foram contemplados com mamógrafos digitais. Atualmente, 183 mamógrafos estão em uso pelo SUS em todo o estado.

Sobre o Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, realizado anualmente em outubro. A campanha busca informar a população sobre os sinais e sintomas da doença, reforçar o autocuidado e promover o acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. O principal objetivo é reduzir a mortalidade pela doença, reforçando a importância de que as mulheres conheçam seu corpo, realizem o autoexame e procurem atendimento médico diante de qualquer alteração como nódulos, retrações na pele, vermelhidão ou secreções. Quando o câncer de mama é detectado precocemente, as chances de cura podem ultrapassar 90%, conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2024).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 14 horas

Operação investiga empresas para rastrear uso de metanol em bebidas

Força-tarefa fiscaliza 24 empresas do setor sucroalcooleiro

 Imagem de sweet_tomato no Freepik
Saúde Há 15 horas

Calvície pode afetar autoestima de homens e mulheres

Para Dr. Décio Montresor, mais do que restaurar fios, a medicina capilar moderna busca devolver confiança, bem-estar e equilíbrio emocional. O espe...
Saúde Há 16 horas

Baixa adesão de meninos à vacina do HPV preocupa governo de São Paulo

Vacina é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 17 horas

Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026

Ministra Luciana Santos disse também que imunizante está na fase final

 .
Saúde Há 18 horas

SUS Gaúcho prevê investimento de R$ 40,2 milhões para hospitais de pequeno porte e hospitais públicos

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 40,2 milhões, até 2026, para hospitais de pequeno porte...

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Economia Há 5 horas

Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
Acidente Rodovia Há 7 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,02%
Euro
R$ 6,37 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,076,06 -2,05%
Ibovespa
142,200,02 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias