Semae apoia a campanha do Outubro Rosa

Foto: Divulgação/SEMAE

Servidores da pasta reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

Técnicos e demais colaboradores da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) se reuniram na tarde desta quinta-feira, 16/10, para registrar apoio à campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Vestidos de rosa, os servidores participaram de um registro simbólico em alusão à causa.

“O Outubro Rosa é um movimento que simboliza a força da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. Mais do que uma campanha, é um compromisso com a vida, que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, capaz de garantir mais de 90% de chances de cura quando identificado em estágios iniciais, segundo o INCA. Que todos, homens e mulheres, estejam firmes nessa jornada pelo bem mais precioso da humanidade: a vida”, destacou o secretário da Semae, Emerson Stein.

Em alusão ao Outubro Rosa, o Governo do Estado de Santa Catarina promove uma série de ações voltadas ao fortalecimento das políticas de promoção da saúde da mulher. Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas no site https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/component/content/article/outubro-rosa-governo-sc-amplia-iniciativas-de-prevencao-e-deteccao-do-cancer-de-mama?catid=84&Itemid=101

Reforço no diagnóstico precoce em Santa Catarina

Em Santa Catarina, a realização de mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade, em grande parte, dos municípios, por meio da Atenção Primária e da média complexidade. O serviço conta também com o apoio dos Consórcios de Saúde, que recebem anualmente R$ 30 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (SES), além de recursos complementares.

Para ampliar a oferta de exames, o Estado tem investido em novos equipamentos. Nos últimos anos, a Maternidade Carmela Dutra (Florianópolis) e o Hospital Tereza Ramos (Lages) foram contemplados com mamógrafos digitais. Atualmente, 183 mamógrafos estão em uso pelo SUS em todo o estado.

Sobre o Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, realizado anualmente em outubro. A campanha busca informar a população sobre os sinais e sintomas da doença, reforçar o autocuidado e promover o acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. O principal objetivo é reduzir a mortalidade pela doença, reforçando a importância de que as mulheres conheçam seu corpo, realizem o autoexame e procurem atendimento médico diante de qualquer alteração como nódulos, retrações na pele, vermelhidão ou secreções. Quando o câncer de mama é detectado precocemente, as chances de cura podem ultrapassar 90%, conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2024).