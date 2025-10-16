Dia Nacional da Vacinação alerta para a importância de atualizar o esquema vacinal

Alinhada à proposta nacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promove no sábado (18/10) o Dia D de Multivacinação para crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. A ação faz parte da celebração do Dia Nacional da Vacinação, comemoradoem 17 de outubro, para relembrar a importância histórica das vacinas no Brasil e ampliar a conscientização coletiva sobre a eficácia dos imunizantes na prevenção de doenças, no combate a infecções e na proteção da saúde de todos.

Em andamento desde o início do mês de outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes de até 15 anos. A faixa etária é contemplada com uma série de vacinas que oferecem proteção contra doenças imunopreveníveis e evitam o adoecimento. Para garantir a imunização completa, é necessário que todas as doses recomendadas tenham sido aplicadas.

Dia D de multivacinação

O Dia D de Multivacinação, mobilização nacional que busca dar visibilidade para a campanha e incentivar que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes para se vacinarem. A orientação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é levar a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente para que as equipes das unidades básicas de saúde possam avaliar quais imunizantes precisam ser aplicados, conforme idade e a necessidade de atualização do esquema vacinal.

Entre as vacinas disponíveis para o público da campanha, estão a que protege o público-alvo contra o sarampo e contra o HPV. No caso do sarampo, apesar de o Brasil ter reconquistado, em 2024, a certificação de eliminação da doença, o risco de reintrodução da doença permanece elevado.

Sarampo

Uma das vacinas que estará disponível na campanha é contra o sarampo. A prevenção à doença se dá por meio da tríplice viral e da tetra viral, com doses previstas aos 12 meses e 15 meses de idade. O risco de reintrodução da doença no país permanece elevado devido à circulação do vírus em países das Américas, da Europa e de outras regiões.

Em abril deste ano, Porto Alegre registrou um caso importado da doença em uma mulher adulta não vacinada, que havia retornado de viagem aos Estados Unidos. Diante desse cenário, a SES e o Ministério da Saúde orientam os municípios a aproveitarem a oportunidade para atualizarem a situação vacinal contra o sarampo na população até 59 anos.

HPV: faixa etária ampliada até 19 anos

Outra vacina que ganha destaque na campanha é a que combate o papilomavírus humano (HPV). Embora a multivacinação seja voltada para o público menor de 15 anos, a SES reforça que, até o final do ano, a aplicação do imunizante está ampliada para adolescentes de 15 anos a 19 anos que ainda não o tenham recebido.

No calendário nacional, a vacina contra o HPV é ofertado em dose única para meninas e meninos de 9 anos a 14 anos. A ampliação do público-alvo, iniciada em março de 2025, busca resgatar adolescentes que perderam a oportunidade de se vacinarem, oferecendo uma nova chance de proteção.

A vacina contra o HPV é a principal forma de prevenir o câncer de colo do útero, além de outros tipos de câncer, como o de ânus, o de pênis, o de boca e o de orofaringe. A ampliação da faixa etária é uma medida estratégica para garantir maior cobertura vacinal entre os jovens e reduzir a incidência dessas doenças no futuro.

Vacinas do calendário da criança para menores de 7 anos de idade

BCG (tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite porHaemophilus influenzaetipo B).

Pólio

Rotavírus

Pneumocócica decavalente

Meningocócica C

Meningocócica ACWY

Gripe (influenza)

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela

Vacinas do calendário da criança a partir de 7 anos de idade e do calendário do adolescente

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Dupla adulto (difteria e tétano)

Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)

Meningocócica ACWY

HPV

Varicela



A SES reforça que, mesmo após o encerramento da Campanha de Multivacinação, os imunizantes do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs, permitindo que pais e responsáveis atualizem a caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes ao longo de todo o ano.