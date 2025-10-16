Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dia Nacional da Vacinação alerta para a importância de atualizar o esquema vacinal

Alinhada à proposta nacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promove no sábado (18/10) o Dia D de Multivacinação para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 09h07
Dia Nacional da Vacinação alerta para a importância de atualizar o esquema vacinal
-

Alinhada à proposta nacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promove no sábado (18/10) o Dia D de Multivacinação para crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. A ação faz parte da celebração do Dia Nacional da Vacinação, comemoradoem 17 de outubro, para relembrar a importância histórica das vacinas no Brasil e ampliar a conscientização coletiva sobre a eficácia dos imunizantes na prevenção de doenças, no combate a infecções e na proteção da saúde de todos.

Em andamento desde o início do mês de outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes de até 15 anos. A faixa etária é contemplada com uma série de vacinas que oferecem proteção contra doenças imunopreveníveis e evitam o adoecimento. Para garantir a imunização completa, é necessário que todas as doses recomendadas tenham sido aplicadas.

Dia D de multivacinação

O Dia D de Multivacinação, mobilização nacional que busca dar visibilidade para a campanha e incentivar que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes para se vacinarem. A orientação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é levar a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente para que as equipes das unidades básicas de saúde possam avaliar quais imunizantes precisam ser aplicados, conforme idade e a necessidade de atualização do esquema vacinal.

Entre as vacinas disponíveis para o público da campanha, estão a que protege o público-alvo contra o sarampo e contra o HPV. No caso do sarampo, apesar de o Brasil ter reconquistado, em 2024, a certificação de eliminação da doença, o risco de reintrodução da doença permanece elevado.

Sarampo

Uma das vacinas que estará disponível na campanha é contra o sarampo. A prevenção à doença se dá por meio da tríplice viral e da tetra viral, com doses previstas aos 12 meses e 15 meses de idade. O risco de reintrodução da doença no país permanece elevado devido à circulação do vírus em países das Américas, da Europa e de outras regiões.

Em abril deste ano, Porto Alegre registrou um caso importado da doença em uma mulher adulta não vacinada, que havia retornado de viagem aos Estados Unidos. Diante desse cenário, a SES e o Ministério da Saúde orientam os municípios a aproveitarem a oportunidade para atualizarem a situação vacinal contra o sarampo na população até 59 anos.

HPV: faixa etária ampliada até 19 anos

Outra vacina que ganha destaque na campanha é a que combate o papilomavírus humano (HPV). Embora a multivacinação seja voltada para o público menor de 15 anos, a SES reforça que, até o final do ano, a aplicação do imunizante está ampliada para adolescentes de 15 anos a 19 anos que ainda não o tenham recebido.

No calendário nacional, a vacina contra o HPV é ofertado em dose única para meninas e meninos de 9 anos a 14 anos. A ampliação do público-alvo, iniciada em março de 2025, busca resgatar adolescentes que perderam a oportunidade de se vacinarem, oferecendo uma nova chance de proteção.

A vacina contra o HPV é a principal forma de prevenir o câncer de colo do útero, além de outros tipos de câncer, como o de ânus, o de pênis, o de boca e o de orofaringe. A ampliação da faixa etária é uma medida estratégica para garantir maior cobertura vacinal entre os jovens e reduzir a incidência dessas doenças no futuro.

Vacinas do calendário da criança para menores de 7 anos de idade

  • BCG (tuberculose)
  • Hepatite B
  • Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite porHaemophilus influenzaetipo B).
  • Pólio
  • Rotavírus
  • Pneumocócica decavalente
  • Meningocócica C
  • Meningocócica ACWY
  • Gripe (influenza)
  • Covid-19
  • Febre amarela
  • Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)
  • DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)
  • Hepatite A
  • Varicela

Vacinas do calendário da criança a partir de 7 anos de idade e do calendário do adolescente

  • Hepatite B
  • Febre amarela
  • Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Dupla adulto (difteria e tétano)
  • Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)
  • Meningocócica ACWY
  • HPV
  • Varicela


A SES reforça que, mesmo após o encerramento da Campanha de Multivacinação, os imunizantes do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs, permitindo que pais e responsáveis atualizem a caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes ao longo de todo o ano.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 51 minutos

Operação investiga empresas para rastrear uso de metanol em bebidas

Força-tarefa fiscaliza 24 empresas do setor sucroalcooleiro

 Imagem de sweet_tomato no Freepik
Saúde Há 2 horas

Calvície pode afetar autoestima de homens e mulheres

Para Dr. Décio Montresor, mais do que restaurar fios, a medicina capilar moderna busca devolver confiança, bem-estar e equilíbrio emocional. O espe...
Saúde Há 3 horas

Baixa adesão de meninos à vacina do HPV preocupa governo de São Paulo

Vacina é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026

Ministra Luciana Santos disse também que imunizante está na fase final

 .
Saúde Há 5 horas

SUS Gaúcho prevê investimento de R$ 40,2 milhões para hospitais de pequeno porte e hospitais públicos

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 40,2 milhões, até 2026, para hospitais de pequeno porte...

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias