Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil

Acordo prevê transferência de tecnologia e reduzirá custos para o SUS

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 21h08
© MS/Divulgação

Uma parceria firmada entre o Ministério da Saúde e biofarmacêutica chinesa Gan & Lee Pharmaceuticals vai tornar possível a produção nacional da insulina glargina, que tem ação prolongada e é usada no tratamento do diabetes tipo 1 e 2.

A parceria, assinada pelo ministro Alexandre Padilha, reúne Bio-Manguinhos (Fiocruz), Biomm e a Gan & Lee, com previsão inicial de produzir 20 milhões de frascos para abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Transferência de tecnologia

O acordo estabelece, inclusive, transferência de tecnologia e cooperação científica para o Brasil . Segundo o Ministério da Saúde, a parceria é estratégica para reduzir a dependência externa de insulinas e ampliar a oferta do medicamento no sistema público de saúde.

O governo acrescentou que, inicialmente, o envase e a rotulagem ocorrerão no Brasil sob supervisão da Biomm, com uso de insumo farmacêutico ativo (IFA) importado da Gan & Lee.

Depois, o produto passará a ser fabricado no país, no Centro Tecnológico em Insumos Estratégicos (CTIE) da Fiocruz, em Eusébio (CE).

O ministro da Saúde considera que há um empenho dos governos do Brasil e da China para que essa parceria seja produtiva e capaz de gerar conhecimento conjunto a fim de garantir mais medicamentos ao povo brasileiro.

Economia

O governo entende que a parceria vai fortalecer a cadeia nacional de insumos estratégicos, com efeitos multiplicadores em fornecedores, logística, insumos químicos e biotecnologia. O acordo ainda deve gerar economia para o SUS, já que a produção nacional deve reduzir custos logísticos e de importação.

A vice-presidente da Fiocruz, Priscila Ferraz, também assinou o acordo e defendeu que a iniciativa vai ampliar possibilidades de tratamento de doenças importantes para a saúde pública como cânceres e doenças autoimunes.

“A insulina glargina já é utilizada na China há mais de 20 anos e essa cooperação abre novas possibilidades de desenvolvimento tecnológico e de estudos clínicos”, destacou, em divulgação do governo.

Produto

O governo informou que essa insulina glargina já é comercializada em mais de 30 países e deve impulsionar a produção local de medicamentos estratégicos.

O objetivo é ainda que a parceria colabore no desenvolvimento de pesquisas e produtos para tratamento de cânceres, diabetes, obesidades e doenças autoimunes no SUS, além de reforçar estudos clínicos no Brasil.

Tratamento da obesidade

O diretor da empresa chinesa, Wei Chen, disse ao governo brasileiro que o acordo simboliza um novo patamar de cooperação tecnológica. “Acreditamos que este projeto será um modelo de colaboração internacional, capaz de incentivar novas alianças entre empresas chinesas e brasileiras.”

A ideia, segundo Chen, é contribuir para que mais pacientes tenham acesso a terapias seguras e modernas.

Outro exemplo de resultado do acordo é a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas e medicamentos análogos ao hormônio GLP-1 produzido naturalmente no intestino que ajuda a regular o apetite, a glicose no sangue e a saciedade. Esses medicamentos imitam o hormônio para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Valores dos nove convênios somam R$ 5,3 milhões para investimentos na qualificação do atendimento hospitalar em todo o Estado
Saúde Há 5 horas

Governo Leite investe cerca de R$ 5,3 milhões na qualificação da rede hospitalar do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio daSecretaria da Saúde (SES), formalizou na quarta-feira (15/10) convênios com instituições hospitalares de nove munic...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Udesc Cefid lidera diretriz de fisioterapia cardiovascular que é pioneira no Brasil e destaque no exterior

Foto: DivulgaçãoO Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), ganhou destaque no Brasi...
Saúde Há 10 horas

Intoxicação por metanol: Brasil tem 36 casos confirmados e sete mortes

Ao todo, outros 156 estão em investigação; novos dados divulgados hoje

 © Governo de SP/Divulgação
Saúde Há 12 horas

SP: mais de 55 pessoas já foram presas por venda de bebida adulterada

Só nesta terça (14), seis pessoas foram detidas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 1 dia

Brasil registra 34 casos de sarampo; Ministério da Saúde emite alerta

Autoridades chamam a atenção para importância da vacinação

DENGUE
