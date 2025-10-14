Kátia Viegas promove a mentoria Advocacia com Asas

A advogada e empresária Kátia Viegas anuncia um novo projeto: o Advocacia com Asas, uma mentoria que tem como proposta ajudar advogados a estruturarem seus escritórios com visão empresarial, processos internos eficientes, vendas éticas e foco em liberdade financeira, geográfica e emocional.

A inspiração nasceu da própria trajetória de Kátia Viegas. De advogada voltada exclusivamente à prática processual, ela se reinventou e passou a atuar como empresária do Direito, estruturando um escritório escalável, com foco em lucratividade e guiado por uma visão estratégica de longo prazo.

"O propósito é entregar aos advogados um caminho mais curto, prático e estratégico para alcançarem liberdade e resultados reais, sem precisarem passar por tantos erros e desgastes", explica.

A metodologia da mentoria se sustenta em quatro pilares principais: visão empresarial aplicada à advocacia; processos internos eficientes; vendas éticas e estratégicas e liberdade como meta final.

"A metodologia ensina o advogado a se posicionar como empresário, estruturar rotinas que eliminem retrabalho, desenvolver ofertas jurídicas de alto valor percebido e construir um negócio sólido, que não dependa apenas do seu esforço individual", detalha.

Ainda segundo a profissional, muitos advogados enfrentam dificuldades em vendas e gestão de negócios. Por isso, a mentoria procura mostrar que vender é servir, abordando conceitos de neurovendas éticas e criação de propostas de valor capazes de resolver, de fato, os problemas do cliente.

"Ao lado disso, ensinamos gestão orientada a métricas, previsibilidade de receita e processos, para que o advogado tenha segurança em cada etapa, sempre dentro dos limites éticos e do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)", acrescenta.

De acordo com Kátia Viegas, a advocacia moderna não precisa estar associada à sobrecarga. Quando o escritório é estruturado como um negócio, o advogado pode conquistar previsibilidade financeira, autonomia para atuar de qualquer lugar e equilíbrio para liderar, tanto a equipe quanto a própria vida.

Cenário da advocacia no Brasil

O 1º Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira (Perfil ADV), iniciado em agosto de 2023, ouviu 20.885 profissionais e revelou que 33% têm inscrição na OAB há menos de cinco anos, enquanto outros 33% já atuam há mais de 15 anos.

O levantamento aponta, ainda, que 72% exercem a profissão de forma autônoma, sendo que, dentro desse grupo, 51% trabalham em regime de home office. Em relação à remuneração, 45% dos entrevistados declararam receber entre dois e dez salários mínimos.

Para Kátia Viegas, o futuro da advocacia está na gestão estratégica, na tecnologia e no posicionamento especializado. Segundo a especialista, o advogado que se destacar no mercado será aquele capaz de aliar conhecimento técnico a uma visão empresarial, incorporando o uso de dados, automações e uma postura consultiva diante do cliente, atuando como parceiro estratégico dos negócios e da vida pessoal.

"Acredito que a advocacia brasileira vive um divisor de águas. Diante desse cenário, o meu objetivo principal é mostrar que é possível prosperar com ética, estratégia e liberdade. Por isso, a mentoria não é apenas sobre negócios, mas sobre transformar a forma como os advogados enxergam a si mesmos e ao futuro da profissão", reforça.

Trajetória de Kátia Viegas

Advogada, empresária do Direito e mentora, Kátia Viegas e fundadora do Viegas & Viegas, já esteve à frente de mais de 13 mil processos em todos os estados brasileiros e também no exterior em cerca de 6 países, liderando uma equipe com mais de 35 colaboradores.

O escritório atua através da implementação de processos internos, automações e produtos jurídicos premium, o que permitiu escalar a operação e atender milhares de clientes no Brasil e em outros países.

Entre as principais áreas de atuação estão: superendividamento, direito de família e sucessões (como inventários, partilhas e holdings patrimoniais), direito trabalhista estratégico, previdenciário e assessoria empresarial boutique, voltada a empreendedores que buscam crescimento sustentável e suporte jurídico.

Para mais informações, basta acessar: https://katiaviegas.com.br/