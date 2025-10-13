Comissão aprova projeto que define caráter permanente do atestado de fibromialgia

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta que estabelece a validade permanente do laudo médico de diagnóstico da fibromialgia, sendo atualizado apenas se houver mudança no estado de saúde do paciente. O texto aprovado seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para votação no Plenário da Câmara dos Deputados.

A fibromialgia é uma síndrome crônica que se manifesta por meio de dores persistentes no corpo todo, principalmente nas articulações e músculos. Além das dores, a doença causa fadiga, distúrbios do sono, depressão e ansiedade, entre outros sintomas.

Por recomendação da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), o Projeto de Lei 1857/24, do ex-deputado Nitinho (SE), atualmente na suplência, foi aprovado com alterações, na forma do substitutivo da Comissão de Saúde.

Laura Carneiro ressaltou que, originalmente, o projeto apresentava imperfeições, como invadir competências do Poder Executivo e propor uma nova lei em vez de modificar a norma que já define regras para o atendimento de pessoas com a doença no Sistema Único de Saúde (SUS) – Lei 14.705/23 . “O parecer da Comissão de Saúde corrigiu esses problemas”, disse a relatora.

