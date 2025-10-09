Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Depois de queda em agosto, inflação oficial sobe 0,48% em setembro

IPCA acumula alta de em 12 meses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/10/2025 às 10h13
Depois de queda em agosto, inflação oficial sobe 0,48% em setembro
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com influência da alta da conta de luz, a inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, invertendo o comportamento de agosto, quando caiu 0,11%. Em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 5,17%, acima da meta do governo, que vai a 4,5% no máximo.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo habitação exerceu a maior pressão nos preços, subindo 2,97% - representando impacto de 0,45 ponto percentual (p.p.) no IPCA do mês. Dentro do grupo, o subitem energia elétrica residencial, que havia variado -4,21% em agosto, subiu 10,31% em setembro, registrando o maior impacto individual (0,41 p.p.) na inflação.

A alta da conta de luz é explicada pela “devolução” do Bônus Itaipu, desconto na conta de agosto que beneficiou 80,8 milhões de consumidores. Em setembro, sem o bônus, a fatura fica mais alta na comparação com o mês anterior.

Além do fim do bônus, a conta de luz sofre influência da vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adicionou R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos.

A cobrança extra é determinada pela Aneel para custear usinas termelétricas em tempos de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. O adicional é necessário, pois a energia gerada pelas termelétricas é mais cara que a hidrelétrica.

Alimentos caem pelo 4º mês

Apesar de o IPCA ter retomado o campo positivo em setembro, o grupo alimentos e bebidas manteve a trajetória de queda e apresentou o quarto mês seguido de recuo nos preços (-0,26%).

Os destaques foram:

- tomate: -11,52%

- cebola: -10,16%

- alho: -8,70%

- batata-inglesa: -8,55%

- arroz: -2,14%

O índice

O IPCA apura o custo de vida para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos.

A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas - Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre - além de Brasília e nas capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Fraudes no INSS: PF deflagra nova fase de operação em oito estados

Operação sem Desconto cumpre 66 mandados de busca e apreensão
Economia Há 12 horas

Venda de veículos automotores sobe 2,9% em setembro

Produção e exportações cresceram em relação ao mesmo mês de 2024

 © EBC/Arquivo
Economia Há 17 horas

Preço da cesta básica cai em 22 capitais brasileiras em setembro

Destaque para a queda do tomate e do arroz e alta da carne

 IDEAs
Economia Há 18 horas

Pré-G20 na África do Sul discute mudanças na economia global

A Conferência Pré-G20 em Joanesburgo, promovida pela IDEAs Network, destacou soluções do Sul Global e defendeu um novo paradigma econômico centrado...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 dia

Poupança tem retirada líquida de R$ 15 bilhões em setembro

Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 21°
20° Sensação
3.19 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios
Câmara Há 1 minuto

Comissão debate criação do crime de ecocídio para punir casos mais graves de destruição ambiental
Senado Federal Há 1 minuto

CAS muda indicações de emendas ao Orçamento de 2025
Senado Federal Há 2 minutos

Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS
Direitos Humanos Há 2 minutos

MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,47%
Euro
R$ 6,21 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 691,777,69 -1,28%
Ibovespa
142,274,75 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias