Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil aumenta exportação de soja para a China, ocupando lugar dos EUA

País asiático suspendeu compra de grãos norte-americanos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/10/2025 às 17h33

A guerra comercial entre Estados Unidos e China impulsionou a soja brasileira no país asiático. De junho a agosto, o país asiático suspendeu a compra do grão norte-americano, dando preferência a outros fornecedores, como o Brasil e a Argentina.

A conclusão está em um levantamento da American Farm Bureau Federation (Federação Americana de Escritórios Agrícolas, em inglês). Maior entidade representativa do setor agrícola no país, a federação engloba 6 milhões de produtores rurais estadunidenses.

Segundo o levantamento, divulgado na página da entidade , as importações chinesas de soja norte-americana despencaram para o menor nível histórico em 2025. Em contrapartida, o Brasil virou o principal fornecedor do grão ao gigante asiático.

Entre janeiro e agosto de 2025, a China importou apenas 5,8 milhões de toneladas de soja americana, contra 26,5 milhões no mesmo período do ano passado, queda de quase 80%. De junho a agosto, apontou o relatório, os Estados Unidos não embarcaram “virtualmente nada” de soja para a China, e o país asiático não comprou nenhuma nova colheita para a safra do próximo ano.

Em contrapartida, o Brasil exportou mais de 77 milhões de toneladas do produto para o mercado chinês no mesmo intervalo. No mesmo período, a Argentina ampliou as vendas de soja após suspender o imposto de exportação, restituindo o tributo após o valor exportado ultrapassar US$ 7 bilhões.

Segundo a Federação Americana de Escritórios Agrícolas, a retração não é pontual e resulta da política de diversificação de fornecedores implementada há anos pela China. Desde 2018, quando o primeiro governo de Donald Trump iniciou a guerra comercial, o país asiático deixou de dar prioridade aos agricultores estadunidenses, mesmo com a demanda interna chinesa em níveis recordes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Outros produtos

Os impactos dessa reconfiguração comercial, aponta a entidade estadunidense, são profundos. Além da soja, as exportações norte-americanas de milho, trigo e sorgo para a China caíram a zero em 2025, e as vendas de carne suína e algodão seguem em ritmo reduzido.

Segundo o levantamento, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta que o valor total das exportações agrícolas para a China cairá para US$ 17 bilhões neste ano — 30% inferior a 2024 e mais de 50% abaixo de 2022. Para 2026, a estimativa é ainda menor: apenas US$ 9 bilhões, o menor patamar desde 2018.

Ajuda governamental

O governo Donald Trump prepara um novo pacote de ajuda financeira aos produtores rurais, semelhante ao concedido em 2019, quando mais de US$ 22 bilhões foram destinados ao setor durante a primeira guerra comercial com a China. “Usaremos os recursos das tarifas para apoiar nossos agricultores”, afirmou Trump em sua rede Truth Social. Paralelamente, o Tesouro norte-americano estuda medidas emergenciais para conter o déficit comercial agrícola.

Além da guerra comercial, os agricultores estadunidenses sofrem com a queda do preço das commodities (bens primários com cotação internacional) e o aumento de custos logísticos, agravado pelo baixo nível das águas do Rio Mississippi. O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que a renda agrícola do país caia 2,5% em 2025, atingindo o menor valor desde 2007.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 3 horas

Brasileiros têm R$ 10,4 bilhões em valores esquecidos para resgatar

Recursos podem ser consultados e resgatados apenas no site oficial

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

Trabalhador poderá antecipar R$ 2,5 mil em cinco parcelas de R$ 500

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Tarifaço prejudicou mais que beneficiou população dos EUA, diz Haddad

Para ministro, Brasil tem melhores argumentos para reverter taxas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 12 horas

País crescerá 2,4% em 2025, acima da América Latina, diz Banco Mundial

Projeção para o Brasil repete a de relatório de junho
Economia Há 22 horas

Tarifaço: conversa entre Lula e Trump é "avanço concreto", avalia CNI

Presidentes do Brasil e dos EUA se reuniram por videoconferência

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
13° Sensação
2.02 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização e os de persecução penal; acompanhe
Senado Federal Há 13 minutos

Projeto que permite parcerias emergenciais em calamidades volta à CCJ
Justiça Há 13 minutos

Justiça libera curso de medicina para assentados e quilombolas em PE
Câmara Há 27 minutos

Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado
Agricultura Há 27 minutos

Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,72%
Euro
R$ 6,24 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 692,092,88 -2,38%
Ibovespa
141,356,44 pts -1.57%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias