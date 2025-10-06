Segunda, 06 de Outubro de 2025
Balança comercial registra superávit de US$ 2,99 bi em setembro

Importação de plataforma de petróleo fez saldo encolher 41,1% no mês

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/10/2025 às 17h13
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

Influenciado pela importação de uma plataforma de petróleo de Cingapura, o superávit da balança comercial encolheu em setembro. No mês passado, o país exportou US$ 2,99 bilhões a mais do que importou, queda de 41,1% em relação a setembro de 2024 (superávit de US$ 5,08 bilhões). Esse foi o pior superávit para o mês em dez anos .

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). De janeiro a setembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 45,478 bilhões , queda de 22,5% em relação ao resultado do mesmo período do ano passado .

Em setembro, as exportações bateram recorde, totalizando US$ 30,53 bilhões , alta de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações somaram US$ 27,541 bilhões, aumento de 17,7% na mesma comparação.

No mês passado, o volume de mercadorias exportadas cresceu 10,2%, enquanto os preços médios recuaram 2,5% em relação a setembro de 2024. Nas importações, o volume de bens comprados (em toneladas) subiu 6,2%, com o preço médio aumentando 1,6%.

Em relação às exportações, as principais variações, em relação a setembro do ano passado, foram as seguintes dentro de cada categoria de produtos:

Agropecuária (+18%):

  • Milho não moído, exceto milho doce: +22,5%
  • Soja: +20,2%
  • Café não torrado: +11%

Indústria extrativa (+9,2%):

  • Pedra, areia e cascalho: +50,3%
  • Óleos brutos de petróleo: +16,6%
  • Minério de ferro e seus concentrados: +3,3%

Indústria de transformação (+2,5%):

  • Ouro não monetário, excluindo minérios: +94,4%
  • Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada: +55,6%
  • Veículos automóveis de passageiros: + 50%

Em relação às importações, as principais variações foram as seguintes:

  • Bens de capital: +73,2%, impulsionado pela plataforma de petróleo
  • Bens intermediários: +10,5%
  • Bens de consumo: +20,1%, puxado pelo crescimento econômico
  • Combustíveis: -15,2%

Em relação aos produtos importados, os destaques foram o crescimento de 564,7% na compra de soja, na agropecuária; fertilizantes brutos (+63,5%), na indústria extrativa; e motores e máquinas não elétricos (+63,1%), na indústria de transformação.

Revisão

O Mdic também revisou as projeções da balança comercial para 2025 . As mudanças foram as seguintes:

  • Superávit comercial: subiu de US$ 50,4 bilhões para US$ 60,9 bilhões
  • Exportações: subiram de US$ 341,9 bilhões para US$ 344,9 bilhões
  • Importações: caíram de US$ 291,5 bilhões para US$ 284 bilhões

As projeções são revisadas a cada três meses. A estimativa anterior, divulgada em julho, ainda não considerava os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 74 bilhões. O recorde de superávit foi registrado em 2023, quando o resultado positivo ficou em US$ 98,9 bilhões.

As estimativas do Mdic estão mais pessimistas que a das instituições financeiras. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado, a balança comercial encerrará o ano com superávit de US$ 64,4 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
