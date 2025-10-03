Sexta, 03 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS

O governador Eduardo Leite determinou a criação, nesta sexta-feira (3/10), de um comitê intersecretarial, envolvendo as secretarias da Saúde, da Se...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 21h06
O governador Eduardo Leite determinou a criação, nesta sexta-feira (3/10), de um comitê intersecretarial, envolvendo as secretarias da Saúde, da Segurança e da Agricultura, para acompanhar, de forma intensiva, eventuais futuros casos suspeitos de bebidas contaminadas por metanol no Rio Grande do Sul. Até o momento, o Estado não notificou nenhum caso de intoxicação, mas a intenção é que seja possível deflagrar ações rápidas em caso de necessidade. Esse grupo reunirá órgãos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a Polícia Civil (PC), a Brigada Militar (BM) e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

"Ainda que não haja nenhum caso suspeito no Rio Grande do Sul, nosso governo está atento e já tomando medidas preventivas. Queremos dar tranquilidade à população e, ao mesmo tempo, ao setor de bares e restaurantes, que é fundamental para a economia e para a vida social dos gaúchos. Seguiremos vigilantes e preparados para apoiar esse segmento, sempre com prioridade à saúde e à segurança de todos", afirmou o governador Eduardo Leite.

O Cevs vai emitir uma nota orientativa na próxima segunda-feira (6) para a rede assistencial, especialmente para as portas de entrada. Essa nota será fundamental para orientar a atuação da rede sobre o tema. “Nosso foco é prevenir, proteger e assistir a população. Estamos nos preparando não apenas para orientar, mas também para atender eventuais casos de pessoas com sintomas de intoxicação, caso venham a ocorrer,” frisou a titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann.

Pela área da Segurança Pública, o secretário Sandro Caron já solicitou às forças policiais do Estado que estejam atentas às possíveis adulterações nas bebidas alcoólicas comercializadas no Rio Grande do Sul. "Estamos monitorando a situação com a BM, a PC e o IGP. A adulteração compromete a economia e a saúde da população, sendo um ato criminoso que exige uma resposta dura e firme dos órgãos policiais", destacou.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

© Sandro Araújo/Agência Saúde DF
