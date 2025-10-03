Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro

A Toyota do Brasil informou nesta sexta-feira (3) que irá retomar, gradualmente, a produção de veículos no país a partir de 3 de novembro, nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, em São Paulo. A terceira unidade da montadora no Brasil, em Porto Feliz, também em São Paulo, onde eram fabricados os motores da marca, ainda não tem prazo para voltar a funcionar.

As três plantas da montadora no Brasil estavam com a produção paralisada desde que um vendaval destruiu parcialmente a fábrica de Porto Feliz, em 22 de setembro.

“A retomada ocorrerá com motores e peças importados de outras unidades no exterior. Nesta primeira etapa, a Toyota do Brasil produzirá as versões híbridas dos modelos Corolla e Corolla Cross, tanto para os mercados doméstico quanto de exportação, sendo que o plano de produção para novembro e dezembro contempla a recuperação do volume de veículos híbridos não produzidos entre 23 de setembro e 31 de outubro”, disse a montadora, em comunicado.

Com a volta da produção nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, a montadora decidiu que a suspensão temporária de contrato de trabalho ( lay-off ) será aplicada somente aos trabalhadores de Porto Feliz. Os de Sorocaba e Indaiatuba deverão retornar ao trabalho no dia 21 de outubro, após o término das férias emergenciais.

Segundo a Toyota do Brasil, somente em janeiro de 2026 será retomada a produção de veículos com motores convencionais, tanto para o mercado brasileiro quanto para exportação, abrangendo os da linha de produção atual – Corolla e Corolla Cross, além do Yaris Hatch, feito exclusivamente para exportação. Ainda não há data prevista para o lançamento do novo modelo Yaris Cross, informou a Toyota.