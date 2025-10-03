Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hungria pode ter se intoxicado em uma das casas interditadas em SP

Ele se apresentou no local no último domingo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 18h48

Internado com suspeita de ingestão de metanol em um hospital em Brasília, o rapper Hungria consumiu bebidas destiladas, no domingo (28), em uma casa de shows em São Paulo que registrou casos de intoxicação, disse nesta sexta-feira (3) o médico Leandro Machado, que acompanha seu caso. O local foi interditado após a internação de duas pessoas que consumiram álcool no mesmo dia.

“A casa onde ele fez shows no domingo foi interditada por suspeita de intoxicação por metanol em duas pessoas que frequentaram o local e estão internadas. Dentro dessa casa de shows, ele fez consumo de destilados. Como ele fez uso de metanol junto com etanol, então pode demorar um tempo para apresentar sintomas”, disse Machado, em entrevista coletiva para explicar a evolução do quadro do artista, internado desde a quinta-feira (2) no Hospital DF Star.

Apesar de o relato reforçar as suspeitas de que a intoxicação pode ter ocorrido em São Paulo, o médico ressaltou que somente as investigações policiais determinarão o local da contaminação.

“Isso [a manifestação de sintomas] pode demorar até 72 horas. [A intoxicação] pode ter sido em São Paulo, como pode ter sido aqui. A gente acha que foi em São Paulo por toda a história, mas não tem como ter certeza até terminarem as investigações policiais”, ponderou Machado.

O médico e o diretor-geral do DF Star, Alison Borges, destacaram ainda que, embora Hungria já esteja recebendo o tratamento para intoxicação por metanol, o caso continua a ser tratado como uma suspeita de ingestão da substância . Isso porque o resultado dos exames, que tiveram amostras colhidas na quinta-feira (2), leva cinco dias para ficar pronto e está previsto somente para a próxima a terça-feira (7).

Melhora

Segundo as informações apresentadas na coletiva, o rapper apresenta melhora em seu quadro de saúde. Apesar de permanecer na unidade de terapia intensiva (UTI), Hungria está lúcido, conversando e respirando normalmente, sem o auxílio de aparelhos . Nesta sexta, o cantor fez sessões de fisioterapia e uma nova hemodiálise, para retirar o metanol do corpo.

“A gente espera que essa seja a última hemodiálise para ele. Por quê? Para tirar o metanol do sangue. O etanol [usado como antídoto para o metanol] não tira o metanol, mas se liga no mesmo sítio de ligação do metanol, evitando que ele se torne um subproduto tóxico. A diálise faz esse papel de tirar o metanol”, explicou o médico.

Segundo Machado, Hungria ficará internado até domingo (4) ou segunda-feira (5), quando a equipe médica avaliará se o artista receberá alta. Após deixar o hospital, o cantor receberá acompanhamento domiciliar dos médicos.

Manifestação

Pela primeira vez desde a internação, o cantor manifestou-se nas redes sociais nesta sexta. Em uma foto deitado no leito de UTI e abraçado com a filha de 8 anos, Hungria disse estar se recuperando e fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

[Post Instagram]

“Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo, logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo. Cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês!”, postou o artista. “Obs: a sexta-feira tem uma energia diferente, caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro pra tomar uma”, finalizou Hungria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 25 minutos

Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS

O governador Eduardo Leite determinou a criação, nesta sexta-feira (3/10), de um comitê intersecretarial, envolvendo as secretarias da Saúde, da Se...

 © Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Há 2 horas

Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol

São 11 casos confirmados e 102 em investigação

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

Outubro Rosa: governador Jorginho Mello lança carreta da Saúde da Mulher em Dionísio Cerqueira

Foto: Roberto Zacarias / SECOMNo mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde feminina, o governador Jorginho Mello lançou nest...
Saúde Há 5 horas

Paraná registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol no estado

Homem, de 60 anos, consumiu destilado e está em estado grave
Saúde Há 5 horas

Inca estima 73,6 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2025

São estimados 73.610 novos casos este ano no país

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
18° Sensação
1.62 km/h Vento
97% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Geral Há 5 minutos

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa
Saúde Há 22 minutos

Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS
Economia Há 1 hora

BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana do mês
Câmara Há 1 hora

Sancionada lei que muda regras sobre idade mínima dos candidatos a cargos eletivos
Economia Há 2 horas

Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 691,403,31 -0,12%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias