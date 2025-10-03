Sexta, 03 de Outubro de 2025
Outubro Rosa: governador Jorginho Mello lança carreta da Saúde da Mulher em Dionísio Cerqueira

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

No mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde feminina, o governador Jorginho Mello lançou nest...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/10/2025 às 17h48
Outubro Rosa: governador Jorginho Mello lança carreta da Saúde da Mulher em Dionísio Cerqueira
Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

No mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde feminina, o governador Jorginho Mello lançou nesta sexta-feira, 3, em Dionísio Cerqueira, a Unidade Móvel Saúde da Mulher. A iniciativa integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher e tem como objetivo o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de ampliar e agilizar a realização de exames de mamografia em Santa Catarina.

“O Outubro Rosa é um chamado para lembrarmos da importância do cuidado com a saúde da mulher. Com essas carretas, vamos garantir que mais catarinenses tenham acesso rápido a exames essenciais, perto de casa, sem precisar enfrentar longas esperas. Eu entrei nas Unidades Móveis e está tudo muito lindo, organizado e com equipamentos de ponta. Isso só reforça o nosso compromisso com a saúde”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A carreta está equipada com mamógrafo, aparelho de ultrassom e conta com uma equipe multiprofissional formada por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem. Outra “Carreta da Mulher” também começou a funcionar nesta sexta-feira, em Lages, na Serra. O serviço funcionará das 7h às 17h, com possibilidade de ajuste conforme a localização do veículo.

“O lançamento das Unidades Móveis da Saúde da Mulher representa um avanço importante no cuidado preventivo. Essas carretas simbolizam o compromisso do Governo do Estado em investir na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama, garantindo mais chances de tratamento eficaz e qualidade de vida para milhares de mulheres”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

As carretas irão percorrer as 17 Regionais de Saúde do Estado, contemplando todas as regiões. Após a permanência em Dionísio Cerqueira, a unidade segue para o Oeste, enquanto a carreta de Lages avançará em direção ao Alto Vale do Itajaí. As pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação (Sisreg) serão chamadas conforme a ordem de espera.

Sobre o projeto

O investimento do Governo do Estado é de quase R$ 18 milhões, destinados a duas unidades móveis, que juntas realizarão, por ano, mais de 40 mil exames de mamografia e ultrassonografia de mamas, garantindo ainda o devido encaminhamento para a rede de saúde sempre que houver necessidade de acompanhamento complementar. Em contrapartida, caberá aos municípios indicar o local estratégico para a instalação das unidades, assegurando a infraestrutura mínima necessária para o pleno funcionamento do serviço.

“É uma parceria muito exitosa e nós ficamos felizes em estarmos recebendo a Carreta da Mulher no nosso município. Estaremos à disposição de todo o Extremo Oeste de Santa Catarina e com certeza esse serviço vai vir para ajudar muito as nossas mulheres. A prevenção sempre é a melhor ação. As mulheres, que já estão aptas a fazer os exames de mamografia e ultrassonografia das mamas, poderão procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dela, onde serão referenciadas para atendimento aqui na unidade móvel, a partir da nossa fila única. O pessoal da unidade móvel vai estar agendando para que os municípios venham até a Dionísio Cerqueira fazer os exames gratuitamente”, destacou a prefeita de Dionísio Cerqueira, Bianca Moreira Maran.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
