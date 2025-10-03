Sexta, 03 de Outubro de 2025
Paraná registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol no estado

Homem, de 60 anos, consumiu destilado e está em estado grave

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 16h58

O Paraná notificou o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol. O registro foi informado ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima é um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que foi atropelado após consumir bebida alcóolica . Ele ingeriu bebida destilada.

O homem está internado desde quarta-feira (1º) inconsciente e em estado grave, conforme a secretaria.

"Durante a internação, o quadro clínico apresentou agravamento, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol", informa nota da secretaria.

As autoridades aguardam o resultado dos exames de laboratório que irão confirmar ou descartar a suspeita.

O secretário Beto Preto informou, em vídeo, que terá reunião com representantes do Ministério da Saúde para tratar do envio, ao estado, de ampolas de etanol farmacêutico , utilizado no tratamento de possíveis vítimas que tenham tomado bebidas alcoólicas adulteradas.

O caso é acompanhado também pela Secretaria de Saúde de Curitiba.

Até a tarde de quinta-feira (2), o Brasil havia registrado 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Outros 11 casos já haviam sido confirmados por meio de detecção laboratorial pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs), segundo a Sala de Situação instalada pelo governo federal.

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo.

Até o momento, foram registrados casos, suspeitos e/ou confirmados, da intoxicação em São Paulo, Bahia , Pernambuco, Distrito Federal e Paraná.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada ( veja lista aqui );

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Foto: Reprodução/Secom SC
 Foto: Reprodução/Secom SC
 © Fernando Frazão/Agência Brasil
