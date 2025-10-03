Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Governo do Estado segue inovando em ações para melhorar a saúde da mulher catarinense. Na manhã desta sexta-feira, 3, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, e a secretária adjunta Cristina Pires Paulucci realizaram o lançamento do Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher. Trata-se da Unidade Móvel Saúde da Mulher, que irá percorrer todas as regiões do estado com objetivo de diminuir a demanda reprimida de mamografias de rastreamento é ultrassonografias de mama em Santa Catarina. Às 15h, o governador Jorginho Mello lança a iniciativa em Dionísio Cerqueira.

“Mais um compromisso cumprido do governador Jorginho Mello com essa estratégia da Unidade Móvel da Mulher, realizando mamografias e ultrassonografias mamárias, visando diagnosticar possíveis cânceres de mama em tempo oportuno. Temos a expectativa em realizar mais de 43 mil exames nas duas carretas neste projeto, em parceria com os municípios, chamando as mulheres para fazer esse rastreamento para o diagnóstico precoce, iniciar tão logo o tratamento e ter qualidade de vida. Essa é mais uma ação que o Estado é parceiro dos municípios e nada melhor neste mês lançarmos esse novo serviço, chegando mais perto da cidadã de Santa Catarina. O diagnóstico precoce salva vidas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Com investimento de cerca de R$ 1 milhão mensal, serão duas unidades móveis e a expectativa é realizar cerca de 40 mil exames entre mamografias e ultrassonografias no total do projeto. As pacientes que estão na fila do Sistema de Regulação serão chamadas conforme a sua posição.

“As Carretas da Saúde da Mulher é mais uma etapa do Plano de Governo do governador Jorginho Mello. Quem ganha são as mulheres de Santa Catarina. Nós da Serra Catarinense temos fila nesses dois exames e fazemos um apelo pras mulheres não deixarem de se cuidarem. O Estado está promovendo o diagnóstico precoce para salvar vidas”, destaca a prefeita de Lages, Carmen Zanotto.

As unidades estão equipadas com um mamógrafo e um ultrassom e terá uma equipe multiprofissional formada por um médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e poderá variar de acordo com a região onde a unidade móvel estiver localizada.

Em Lages, a carreta atenderá pacientes da Serra Catarinense. Uma das primeiras a fazer o exame foi Maria Angela de Oliveira da Silva, 65 anos, agricultora e moradora de Bocaina do Sul. “Vim aqui hoje pra fazer a mamografia, pois preciso cuidar da minha saúde. Converso com muitas mulheres para fazerem o exame e depois de hoje incentivarei muito mais”.

As carretas irão percorrer as 17 Regiões de Saúde, durante um ano. A unidade que está em Dionísio Cerqueira atenderá a população do Extremo Oeste e, na sequência, seguirá para o Oeste. A de Lages irá para o Alto Vale do Itajaí. Os municípios ainda serão definidos.

