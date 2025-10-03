Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação interdita no Distrito Federal três bares por irregularidades

Fiscalização identifica bebidas impróprias para o consumo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 12h43

Uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas no Distrito Federal apreendeu 19 litros de bebidas clandestinas, além de três cigarros eletrônicos e cinco essências de vape.

Dos 25 estabelecimentos fiscalizados, três foram interditados: um bar em Ceilândia e dois em Vicente Pires, onde foram detectadas irregularidades como falta de higiene e presença de baratas.

As ações acontecem após o registro do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Distrito Federal . O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado após apresentar sintomas compatíveis com o quadro.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a ação mobilizou equipes da vigilância sanitária, da Polícia Militar (PMDF) e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

Normas legais

A iniciativa faz parte dos esforços do governo do Distrito Federal para garantir que os estabelecimentos comerciais operem dentro das normas legais, especialmente no que diz respeito à qualidade dos produtos comercializados.

De acordo com o comunicado, a fiscalização teve como prioridade identificar bebidas impróprias para o consumo, como aquelas fora do prazo de validade ou com sinais de adulteração.

“A operação foi motivada por denúncias e casos recentes no país que levantaram preocupações sobre a segurança dos consumidores. As auditorias da Vigilância Sanitária seguem nos próximos dias por todas as regiões do Distrito Federal”, finaliza a nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 hora

Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Foto: Leo Munhoz / SECOMO Governo do Estado segue inovando em ações para melhorar a saúde da mulher catarinense. Na manhã desta sexta-feira, 3, o s...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas

Ministério da Saúde quer preencher 500 vagas

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Saúde Há 3 horas

Bahia tem caso suspeito de óbito causado por metanol

Homem de 58 anos estava em Feira de Santana
Saúde Há 3 horas

SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol

Hospital das Clínicas da capital e mais 2 cidades receberão o produto

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.85 km/h Vento
95% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Câmara Há 29 minutos

Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)
Economia Há 44 minutos

Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Saúde Há 1 hora

Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,08%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 695,673,83 +2,00%
Ibovespa
144,140,78 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias