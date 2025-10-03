Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições

Ao todo, nove locais foram fechados em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 11h03
SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As ações de fiscalização contra a venda de bebidas adulteradas ocorreram no município de Osasco, e nas zonas Sul e Leste da capital paulista, com interdições em três estabelecimentos, nesta quinta-feira (2).

Ao todo, já houve interdições em nove locais durante esta semana pela operação conjunta em São Paulo. As ações são uma resposta aos casos de intoxicação por metanol registrados no estado.

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustíveis, solventes e líquidos de limpeza.

Segundo o governo paulista, na capital, uma adega localizada em M’Boi Mirim foi interditada totalmente após a constatação de diversas irregularidades em relação aos produtos que comercializa. O local também apresentava más condições de higiene, com a presença de roedores e baratas.

“A Vigilância Sanitária identificou produtos vencidos, incluindo cervejas e água de coco, carnes sem controle de temperatura e alimentos armazenados de forma inadequada. Além disso, foram encontradas caixas abertas, rotulagens incorretas e indícios de que algumas bebidas não tinham origem comprovada”, informou, em nota.

Durante a ação em M’Boi Mirim, a Vigilância Sanitária lacrou 5.585 garrafas de destilados diversos. A polícia apreendeu para análise seis caixas de vodka (57 garrafas) de um lote da mesma distribuidora interditada no município de Barueri no dia anterior.

Em ação de fiscalização numa distribuidora de bebidas em Cidade Líder, na Zona Leste da capital, a Vigilância Sanitária interditou 211 produtos para análise de possível contaminação . A empresa foi autuada, mas continua aberta para comercialização do restante dos produtos que não foram lacrados.

Ainda de acordo com nota do governo paulista, em Osasco, a Vigilância Sanitária interditou totalmente duas adegas.

As operações são realizadas em conjunto pelas secretarias estaduais da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, com caráter cautelar. As equipes verificam bares, adegas e distribuidoras em diferentes municípios, analisam a documentação e recolhem bebidas suspeitas para análise.

Canais de denúncia

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo .

O Procon também recebe denúncias pelo Disk 151 e pelo site . O órgão de defesa do consumidor ganhou um atalho no site para as denúncias relacionadas aos casos.

Recomendações

A Secretaria de Saúde recomenda que o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até 6h após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Um dos objetivos do SERMulher é otimizar o tempo entre diagnóstico e o início do tratamento de câncer de colo uterino e de mama -Foto: Bruno Todeschini
Saúde Há 16 minutos

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, na quinta-feira (2/10), uma nova unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 hora

Governo de SC reforça protocolos de atendimento e tem antídoto disponível na rede pública de Saúde para eventuais casos de intoxicação por metanol

Foto: Guilherme Bento / SECOMGOVSCO Governo do Estado já mobilizou a rede assistencial e de vigilância para detecção precoce, manejo imediato e not...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô

Tratamento deverá ser oferecido em até 180 dias

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Demência por corpos de Lewy: entenda doença de Milton Nascimento

Médico estima que doença afete de 12,5 a 17,5% dos idosos no país

 Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações oferece 19 vacinas para o público da campanha -Foto: Arquivo Palácio Piratini
Saúde Há 3 horas

Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a Campanha Nacional de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A ação tem como foc...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
18° Sensação
1.58 km/h Vento
99% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Crime Chocante Há 6 minutos

Mãe é presa após queimar as mãos do filho como castigo no litoral gaúcho
Saúde Há 11 minutos

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha
Investimento Estadua Há 28 minutos

Hospital de Redentora recebe R$ 1,7 milhão para reformas e reabertura prevista em 2026
Senado Federal Há 31 minutos

CAE vota projeto que livra consumidor do custo dos ‘gatos’
Planejamento Há 1 hora

Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,18%
Euro
R$ 6,28 +0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 682,998,74 -0,12%
Ibovespa
143,859,47 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias