Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Demência por corpos de Lewy: entenda doença de Milton Nascimento

Médico estima que doença afete de 12,5 a 17,5% dos idosos no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 08h13
Demência por corpos de Lewy: entenda doença de Milton Nascimento
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A demência por corpos de Lewy, diagnosticada no cantor Milton Nascimento, de 82 anos, é uma doença sem cura, mas os medicamentos adequados podem atenuar os sintomas e retardar as perdas cognitivas. Essa é a terceira forma mais comum das chamadas síndromes demenciais, atrás do alzheimer e da demência vascular. Não há dados oficiais de quantas pessoas têm demência no Brasil, mas os estudos mais recentes estimam que elas afetem entre 12,5% e 17,5% da população idosa do país.

De acordo com o médico André Felício, coordenador da pós-graduação em Neurologia da Afya Educação Médica, é esperado que o desempenho cognitivo seja afetado pela velhice, mas nem sempre isso significa um quadro demencial.

“A suspeita vem no momento em que esses problemas cognitivos, por exemplo, perda de memória para fatos recentes, ou não conseguir mais prestar atenção ou entender as coisas que lê, começam a interferir na rotina e os mais próximos precisam supervisionar o que você faz. O ponto chave que diferencia alguém com demência e sem demência é independência”, explica o neurologista.

No entanto, muitas condições podem impactar o desempenho neurológico dos idosos, por isso é necessário que um especialista conduza uma investigação a partir da observação de sintomas, associada a testes neuropsicológicos e exames de imagem.

“Esses testes avaliam os campos cognitivos, ou seja, a memória, a linguagem, a atenção e por aí vai”, ele complementa. Já os exames ajudam tanto a confirmar a demência, quanto a especificar de que tipo ela é.

“A ressonância magnética de crânio, por exemplo, na doença de Alzheimer, mostra atrofia em uma região do cérebro, nos lobos temporais, onde fica o hipocampo. E a gente não vê isso na demência por Lewy, por exemplo. Outra coisa é o exame de avaliação da dopamina no cérebro, que em Lewy está alterada e em Alzheimer, não”

Essa alteração de dopamina explica outra importante característica da demência por corpos de Lewy: os sintomas parksonianos, ou seja, característicos da doença de Parkinson.

“Quando a gente faz um diagnóstico de Lewy, é muito comum que essas pessoas antes tenham sido diagnosticadas com Parkinson. Na verdade, elas sempre tiveram Lewy, mas o quadro cognitivo ainda não tinha se manifestado.”

O próprio Milton Nascimento se encaixa nesse padrão, já que foi diagnosticado com Parkinson há cerca de dois anos. Os principais sintomas são tremores e rigidez muscular.

Apesar de a ciência ainda não ter desvendado as causas da demência, André Felício destaca que alguns fatores que diminuem ou aumentam o risco são conhecidos.

“Parece redundante falar, mas a gente vai voltar ao básico, aos hábitos de vida saudável. A gente sabe que exercício físico é neuroprotetor. A gente sabe que o sono é neuroprotetor. A gente sabe que uma alimentação que lembra a dieta mediterrânea e que você criar uma reserva cognitiva ao longo da vida são neuroprotetores. Assim como a gente sabe o contrário: o álcool vai piorar isso, o sedentarismo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade e por aí vai”

As orientações do especialista vão ao encontro dos resultados de um estudo recente, liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, que concluiu que 60% dos casos de demência podem ser atribuídos a fatores modificáveis e, portanto, poderiam ser prevenidos .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 11 minutos

SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições

Ao todo, nove locais foram fechados em São Paulo

 Um dos objetivos do SERMulher é otimizar o tempo entre diagnóstico e o início do tratamento de câncer de colo uterino e de mama -Foto: Bruno Todeschini
Saúde Há 27 minutos

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, na quinta-feira (2/10), uma nova unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Governo de SC reforça protocolos de atendimento e tem antídoto disponível na rede pública de Saúde para eventuais casos de intoxicação por metanol

Foto: Guilherme Bento / SECOMGOVSCO Governo do Estado já mobilizou a rede assistencial e de vigilância para detecção precoce, manejo imediato e not...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô

Tratamento deverá ser oferecido em até 180 dias

 Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações oferece 19 vacinas para o público da campanha -Foto: Arquivo Palácio Piratini
Saúde Há 3 horas

Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a Campanha Nacional de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A ação tem como foc...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
18° Sensação
1.58 km/h Vento
99% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova ressarcimento para produtor rural por perdas decorrentes da falta de luz
Senado Federal Há 10 minutos

CI analisa inclusão de biogás e biocombustíveis na política agrícola
Saúde Há 10 minutos

SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições
Crime Chocante Há 21 minutos

Mãe é presa após queimar as mãos do filho como castigo no litoral gaúcho
Saúde Há 26 minutos

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,27%
Euro
R$ 6,28 +0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 683,785,88 -0,10%
Ibovespa
143,967,58 pts 0.01%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias