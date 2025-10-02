Quinta, 02 de Outubro de 2025
Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados

Intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/10/2025 às 20h58
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal identificou nesta quinta-feira (2) que o rapper Hungria , que está internado com suspeita de intoxicação por metanol, também comprou bebidas alcoólicas em uma rede de supermercados 24 horas da capital, além das adquiridas em uma distribuidora em Vicente Pires. A partir da identificação do lote suspeito foi realizada a interdição cautelar do estoque de toda a rede.

As amostras foram encaminhadas para análise laboratorial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Segundo a Vigilância Sanitária, a rede de supermercados está dando suporte à apuração da ocorrência.

Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília desde a manhã de hoje. O caso cumpre os critérios da definição de caso suspeito, mas ainda permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (CIEVS-DF).

Segundo nota da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal intensificou as ações de fiscalização em bares, restaurantes, quiosques, trailers e distribuidoras do Distrito Federal, em virtude do caso suspeito de intoxicação por metanol na capital do país.

Ainda nesta quinta-feira, a Vigilância Sanitária do DF realizou a interdição da distribuidora onde foi registrada a compra da bebida suspeita, por falta de licença de funcionamento e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.

Contato

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal destaca que, na ocorrência de um caso suspeito de intoxicação por metanol, deve ser feito contato com o CIATox por meio dos telefones 99288-9358 e 0800 644 6774 para orientações sobre o manejo clínico.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem causar a morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país.
