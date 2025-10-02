Udesc Cefid tem avaliação de marcha e postura para mães de primeira viagem

Mulheres que tiveram o primeiro filho há menos de dois anos podem receber avaliação gratuita de postura e de marcha e mapeamento de disfunções de assoalho pélvico no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

A pesquisa “Análise de marcha e postura no puerpério remoto e correlações com disfunções de assoalho pélvico” é realizada no programa de extensão MaternAção: Fisioterapia na Saúde Materna pela mestranda Natália Aguiar, acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) .

O estudo é orientado pela coordenadora do MaternAção, professora Gesilani Honório, que também integra o Departamento de Fisioterapia e o PPGFT.

A fase de coletas irá até a metade de outubro e, para participar, é necessário fazer a inscrição pelo formulário online ou pelo WhatsApp (48) 99967-9250.

No fim da pesquisa, as participantes receberão laudo com avaliação completa e, se necessário, encaminhamento para atendimento fisioterapêutico gratuito dentro do programa MaternAção.

Sobre o MaternAção

O programa MaternAção: Fisioterapia na Saúde Materna é voltado para a reabilitação da saúde materna na gravidez, no parto e no pós-parto, fazendo atendimento fisioterapêutico em mulheres gestantes e puérperas.

Mais informações sobre a pesquisa podem ser obtidas pelo telefone (49) 99967-9250, pelo e-mail [email protected] e pelo perfil do programa no Instagram .

