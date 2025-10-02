Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas

Com a presença de representantes dos municípios de Redentora, Glorinha e Mostardas, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, nesta quinta-feira (2/10), três portarias que beneficiam estabelecimentos de saúde nos três municípios. Somados, os recursos ultrapassam R$ 2,1 milhões. Redentora, Glorinha e Mostardas têm governo do Estado.

“São recursos voltados para alcançar melhores serviços para a população do Rio Grande do Sul. Com as reformas estruturais do Estado, conseguimos ampliar a capacidade de investimentos, que já superam R$ 1,16 bilhão pelo Programa Avançar. Também criamos uma política voltada aos hospitais de pequeno porte que já beneficiou 82 instituições com mais de R$ 45 milhões”, destacou Arita.

O maior valor, de R$ 1,7 milhão, foi destinado ao Hospital Santa Rita de Cássia, de Redentora, na região Norte do Estado. O repasse já havia sido anunciado pelo governador Eduardo Leite em agosto, no lançamento da nova fase do programa Avançar Mais na Saúde.

Os recursos serão usados em reformas da climatização, da ventilação mecânica, do forro, bem como na pintura das partes internas e externas do hospital, que deve ser reaberto pela prefeitura em 2026. “Temos trabalhado na reabertura da instituição e contamos com o apoio do Estado, que valoriza as estruturas locais e os serviços ofertados pelos hospitais de pequeno porte”, destacou o prefeito de Redentora, Malberk Dullius.

Glorinha

O município de Glorinha, por sua vez, receberá R$ 270,7 mil para obras de adequação da cobertura do Centro Municipal de Saúde Synval Guazelli, que também funciona como pronto atendimento do município. “O Estado tem trabalhado com os municípios para viabilizar projetos importantes que qualificam os serviços oferecidos para a população”, frisou o prefeito de Glorinha, Leonardo Carvalho.

Mostardas

Outros R$ 124,9 mil serão destinados para a reforma da unidade básica de saúde Décio Azambuja Velho, em Mostardas, no litoral. A unidade, que fica no distrito de Solidão, distante 60 quilômetros da sede do município, foi atingida por uma inundação no mês maio. “É um recurso fundamental para reformar a unidade e qualificar o atendimento”, reconheceu o prefeito Gilnei Nazareth.