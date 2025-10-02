Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) o protótipo de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/10/2025 às 15h53
Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente
Com nova ferramenta será possível acompanhar todas as etapas e garantir maior rastreabilidade e segurança no uso dos recursos -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) o protótipo de registro de sequestros de valores no sistema de Assistência de Medicamentos do Estado (AME). Representantes de áreas técnicas da SES, do TJRS e da Procuradoria- Geral de Justiça participaram da reunião realizada na quinta-feira (2/10).

A nova ferramenta tem como objetivo aperfeiçoar o controle e a transparência no atendimento às ordens judiciais relacionadas ao fornecimento de medicamentos pelo Estado. Com ela, será possível acompanhar todas as etapas do processo e garantir maior rastreabilidade e segurança na aplicação dos recursos destinados à saúde.

“Melhorar o registro do sequestro de valores no AME é essencial para qualificamos ainda mais a gestão das demandas judiciais por medicamentos. Com isso, passamos a ter uma visão ampla de todas as etapas, garantindo que o medicamento chegue com segurança ao paciente e que aplicação dos recursos na saúde ganhem em transparência”, destacou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Melhoria nos encaminhamentos

A anotação de um bloqueio judicial de verba determinado pelo Poder Judiciário visa a garantir o fornecimento de um medicamento ou de um tratamento não padronizado ou em falta no Sistema Único de Saúde (SUS). É a partir do registro no AME que a SES acompanha a ordem judicial, os valores bloqueados, o processo de compra do item demandado e a entrega do medicamento ao paciente.

"A nossa relação com a Secretaria da Saúde tem sido de intensa interlocução e cooperação para soluções viáveis frente à judicialização da saúde. Essa reunião, na verdade, só reafirma uma parceria de longos anos na busca de respostas com agilidade e eficácia para o cumprimento das decisões judiciais", avaliou a juíza corregedora do TJRS, Nadja Zanella.

No encontro também foi entregue ao TJRS o relatório de prestação de contas dos valores repassados à SES e investidos na saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
No encontro também foi entregue ao TJRS o relatório de prestação de contas dos valores repassados à SES e investidos na saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

O diretor do departamento de Assistência Farmacêutica da SES, Alexandre Neves, também destacou a importância do diálogo com o Tribunal de Justiça na busca de soluções para aperfeiçoar o cumprimento de decisões judiciais. “O resultado é o incremento contínuo da eficiência da Administração Pública e a racionalização no uso dos recursos", frisou.

Ao final do encontro, a SES também entregou à Corregedoria do TJRS o relatório de prestação de contas referente aos valores repassados à SES e investidos na área.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Saúde estadual debate investimentos para ampliar serviços no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a direção do Hospital Regional do Oeste debateram nesta quarta-feira, 1º de outubro, em Florianópolis, o pl...
Saúde Há 3 horas

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no DF

 Imagem de Freepik
Saúde Há 3 horas

Saúde mental é foco de atenção psiquiátrica no Brasil

Entre 2022 e 2024, casos de afastamento por transtornos mentais cresceram de 201 mil para 472 mil no país; Dra. Fernanda Ramallo, psiquiatra, desta...
Saúde Há 6 horas

Notificações por intoxicação com metanol sobem para 43

Há 39 casos em São Paulo, sendo 10 confirmados e 29 em investigação

 Governador Eduardo Leite e secretária Arita Bergmann lançaram programa em 25 de setembro [foto de set/25] -Foto: Vitor Rosa/Secom
Saúde Há 8 horas

SUS Gaúcho irá reduzir em até 70% as maiores filas de consultas especializadas no RS

Uma das prioridades do Programa SUS Gaúcho, lançado pelo governo do Estado em setembro , é reduzir, ainda neste ano, as maiores filas de consultas ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.08 km/h Vento
94% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Eritroblastose fetal exige abordagem precoce
Agricultura Há 14 minutos

Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia
Direitos Humanos Há 14 minutos

DPU cobra proteção a Aldeia Pataxó Kaí atacada na Bahia
Saúde Há 14 minutos

Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente
Justiça Há 29 minutos

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,13%
Euro
R$ 6,26 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 682,631,27 +2,68%
Ibovespa
144,091,66 pts -0.98%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias