Saúde estadual debate investimentos para ampliar serviços no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a direção do Hospital Regional do Oeste debateram nesta quarta-feira, 1º de outubro, em Florianópolis, o planejamento de investimentos para a unidade localizada em Chapecó. O objetivo é qualificar a estrutura, ampliar os serviços e a capacidade de atendimento na região, em especial às demandas relacionadas à ortopedia.

“Estamos cumprindo um planejamento com ações e obras importantes no Hospital Regional do Oeste. O governador Jorginho Mello está apoiando a região, que durante muitos anos ficou esquecida, qualificando e expandindo os serviços de saúde pública à população do Grande e Extremo Oeste”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As obras na Emergência do Hospital Regional do Oeste estão em andamento. Outros avanços estão previstos para a unidade hospitalar. Um deles é a abertura de mais leitos para aumentar a capacidade de cirurgias eletivas, principalmente as ortopédicas de pacientes da região.

Atualmente, o Hospital Regional do Oeste realiza uma média mensal de 1.300 procedimentos cirúrgicos. Antes do Estado assumir a gestão da unidade, em maio de 2024, a unidade realizava em torno de 750 cirurgias mensalmente.

