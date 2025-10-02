Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Notificações por intoxicação com metanol sobem para 43

Há 39 casos em São Paulo, sendo 10 confirmados e 29 em investigação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/10/2025 às 10h17

Após determinação de notificação imediata pelo Ministério da Saúde, o número de suspeitas de intoxicação por metanol chagou a 43 no país. Desse total, foram registradas no Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) 39 casos em São Paulo, sendo dez confirmados e 29 em investigação, além de quatro casos em investigação em Pernambuco.

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo.

“Estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país”, declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

De acordo com o órgão do governo federal, os números atuais extrapolam a média anual de 20 casos de intoxicação por metanol no Brasil. A Polícia Federal conduz a investigação por suspeita de envolvimento de organização criminosa, por meio da adulteração de bebida alcoólica.

Sala de Situação

Para monitorar os casos de intoxicação, o Ministério da Saúde instalou, nessa quinta-feira (1º), em caráter extraordinário, uma Sala de Situação que reúne equipes técnicas dos ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Agricultura e Pecuária; dos conselhos Nacional de Saúde (CNS), Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das secretarias de Saúde de São Paulo e Pernambuco.

Os profissionais atuarão na análise sistemática dos casos suspeitos, além do planejamento, da organização, coordenação e do controle das medidas a serem adotadas enquanto persistirem o risco sanitário e a necessidade de resposta nacional à intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Saúde Há 27 minutos

Saúde mental é foco de atenção psiquiátrica no Brasil

Entre 2022 e 2024, casos de afastamento por transtornos mentais cresceram de 201 mil para 472 mil no país; Dra. Fernanda Ramallo, psiquiatra, desta...

 Governador Eduardo Leite e secretária Arita Bergmann lançaram programa em 25 de setembro [foto de set/25] -Foto: Vitor Rosa/Secom
Saúde Há 5 horas

SUS Gaúcho irá reduzir em até 70% as maiores filas de consultas especializadas no RS

Uma das prioridades do Programa SUS Gaúcho, lançado pelo governo do Estado em setembro , é reduzir, ainda neste ano, as maiores filas de consultas ...

 -
Saúde Há 19 horas

Casos de doença meningocócica na região Sul do Estado são alerta para ações vigilância

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) emitiu nesta quarta-feira (1°/10) um alerta epidemiológico devido à ocorrência de um surto de doenç...

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 19 horas

Conferência das Mulheres faz alerta sobre câncer de mama

Ministra orienta mulheres a fazerem mamografia pelo SUS de graça

 Assim como ocorreu nos últimos anos, Palácio Piratini será iluminado em alusão à data [foto de out/2022] -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom
Saúde Há 20 horas

Outubro Rosa acende alerta para prevenção ao câncer de mama no Estado

Com o início do mês dedicado à conscientização e ao controle do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde (SES) reforça a ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.6 km/h Vento
93% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Saúde mental é foco de atenção psiquiátrica no Brasil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova capacitação obrigatória de agentes da Defesa Civil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Internacional Há 13 minutos

Flotilha Global Sumud: onze brasileiros são capturados por Israel
Tecnologia Há 34 minutos

Jovens vêm desenvolvendo CRM integrado para rastrear leads

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,65%
Euro
R$ 6,28 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 679,790,72 +1,72%
Ibovespa
143,983,63 pts -1.05%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias