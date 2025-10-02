SUS Gaúcho irá reduzir em até 70% as maiores filas de consultas especializadas no RS

Uma das prioridades do Programa SUS Gaúcho, lançado pelo governo do Estado em setembro , é reduzir, ainda neste ano, as maiores filas de consultas especializadas eletivas no Estado em até 70%. A ação começará por oftalmologia geral adulto e ortopedia de joelho, que somam mais de 112 mil pacientes aguardando atendimento no RS.

A iniciativa integra um pacote de ações que visa qualificar e ampliar a oferta de serviços públicos de saúde à população. O investimento adicional do programa na saúde estadual totaliza R$ 1,025 bilhão em 2025 e 2026.

“Estamos dando um passo histórico para a saúde no nosso Estado. O SUS Gaúcho nasce para garantir que os gaúchos e as gaúchas tenham acesso mais rápido e digno ao atendimento que precisam. Quando assumimos o governo, herdamos dívidas bilionárias na saúde. Trabalhamos duro para reorganizar, pagar o que devia e criar um sistema mais sólido e robusto que tem como objetivo salvar vidas. Vidas que não podem esperar por uma cirurgia, por uma consulta ou por um exame", destacou o governador Eduardo Leite no lançamento do SUS Gaúcho.

“Temos prestadores habilitados pelo Programa Assistir com incentivo de oftalmologia e traumato ortopedia, e eles estão sendo chamados para aderir a esse novo tipo de serviço estratégico e focado na redução de filas”, destaca a diretora do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria da Saúde (SES), Lisiane Fagundes.

Ela explica que, com a adesão, os prestadores irão ampliar a oferta de serviços com base em um quantitativo que leva em consideração a capacidade operacional e a demanda regional de cada especialidade. A previsão da SES é que os atendimentos comecem a ser realizados a partir de outubro.

Segundo dados da secretaria, a fila de oftalmologia geral adulto conta com 94.133 usuários, enquanto a de ortopedia de joelho tem 18.152 pacientes. O governo do Estado estima um investimento de R$ 175 milhões ainda em 2025, e outros R$ 180 milhões no ano que vem, para a redução das filas de consultas especializadas.

Estratégias

Além da ampliação da oferta com o SUS Gaúcho, o Estado vem adotando estratégias de descentralização da regulação, por meio de parcerias com os consórcios regionais de saúde e com o TelessaúdeRS. “O SUS Gaúcho busca também integrar a gestão operacional da SES às estruturas dos consórcios e ao Telessaúde, que são ferramentas fundamentais de apoio à gestão”, afirma a diretora do Departamento de Regulação da SES, Suelen Arduin.

A diretora destaca que, entre setembro de 2024 e setembro de 2025, houve uma redução de 10,28% nas filas de espera por consultas especializadas, resultado atribuído à qualificação da fila e à atuação de programas como SER Mulher, TEAcolhe e Saúde 60+, que impactam diretamente a organização e priorização dos atendimentos. “Com a adoção do Gercon [Sistema de Gerenciamento de Consultas utilizado no SUS] e a fila única, conseguimos enxergar o paciente em todo o Estado, classificando por critérios clínicos e tempo de espera. Isso trouxe mais transparência e critérios objetivos para a regulação”, conta.

Para 2026, o plano é manter e ampliar as estratégias adotadas em 2025, com a inclusão de novas especialidades – como otorrinolaringologia, urologia, cirurgia geral e dermatologia, visando impacto direto e significativo na redução das filas. Também está previsto custeio específico para transporte sanitário, que deve contribuir para diminuir o absenteísmo e facilitar o acesso dos pacientes aos serviços.

Medidas para 2025

Além da redução de filas para consultas, outras ações do SUS Gaúcho estão previstas ainda para 2025, com uma saúde baseada em regionalização, contratualização estratégica e regulação transparente. As principais medidas para 2025 são:

aumento de 40% no valor das portas de entrada hospitalares, beneficiando 196 hospitais, com foco na eficiência do atendimento de urgência e emergência;

atualização no custeio das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h, abrangendo 38 unidades em 34 municípios, com reforço no atendimento de traumato-ortopedia;

novo incentivo para 26 pronto atendimentos municipais 24h, com repasses mensais entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, conforme volume de atendimentos;

cofinanciamento estadual para transporte sanitário eletivo intermunicipal, visando reduzir o absenteísmo em consultas, com abrangência de 488 municípios;

ampliação da atenção domiciliar, com incentivo para 69 equipes existentes e financiamento de 20 novas equipes;

atenção à pessoa com deficiência, com dispensação de órtese tipo colete para escoliose, garantindo atendimentos para 75 pacientes por mês;

reabilitação física com 18 novos serviços de referência para dispensação de cadeiras de rodas e muletas;

ambulatório de feridas, com atendimento multiprofissional para 480 usuários por mês;

saúde mental comunitária, com formação de 60 equipes multiprofissionais em municípios de até 15 mil habitantes com alta vulnerabilidade;

aumento nos incentivos para Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) e UTIs especializadas em queimados, abrangendo 855 leitos de UTI em 28 hospitais e 15 leitos de UTI de queimados em um hospital;

aumentos nos valores repassados a 33 hospitais públicos municipais, com base na ocupação dos leitos e taxa de resolutividade local, e aumento de 50% do recurso destinado a 12 hospitais de pequeno porte.