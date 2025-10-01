Outubro Rosa acende alerta para prevenção ao câncer de mama no Estado

Com o início do mês dedicado à conscientização e ao controle do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde (SES) reforça a necessidade de prevenção. Exames para diagnóstico em tempo oportuno, rastreamento de casos suspeitos e tratamento de câncer de mama estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o Rio Grande do Sul, de forma gratuita.
Para marcar a ocasião, a SES está preparando uma série de atividades alusivas que ocorrerão ao longo do mês. Estão previstos:
Também está programado um evento em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) no Palácio Piratini, em 6 de outubro.
Autocuidado e exames de rastreamento
O câncer de mama não tem uma única causa, relacionando-se a diversos fatores comportamentais, ambientais, genéticos e hormonais que podem influenciar na manifestação da doença no organismo, além do histórico familiar.
Como se proteger:
Conhecer o próprio corpo é fundamental para perceber alterações e procurar ajuda médica. Olhar, palpar e sentir as mamas em casa, em frente ao espelho, são atitudes que podem identificar precocemente caroços, nódulos e retração da pele. Por isso, quaisquer sinais e sintomas devem ser observados e investigados em uma unidade de saúde.
Além do autoexame, a mamografia é o exame de rastreamento recomendado para mulheres e homens trans (não mastectomizados) de 50 a 74 anos, a cada dois anos. Fora dessa faixa etária, a mamografia diagnóstica – quando há alteração suspeita – pode ser solicitada com indicação médica em qualquer idade.
Após o resultado, é feito o encaminhamento para procedimentos complementares e indicação de tratamento conforme cada caso. Todos esses procedimentos ocorrem na rede pública de saúde, o que favorece o diagnóstico precoce e aumenta as chances de cura e qualidade de vida.
Texto: Ascom SES
Edição: Secom