Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças

No mês da criança o governo faz campanha nacional de vacinação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 14h43
Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Ao lançar uma campanha de multivacinação voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos nesta quarta-feira (1º), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um apelo para que pais, mães e responsáveis atualizem a caderneta de vacinação dos filhos. “Sou pai de uma criança de 10 anos e faço questão de ela estar com todo o seu calendário vacinal em dia”.

“Uso a caderneta digital da criança porque é cada vez mais amplo o nosso calendário de vacinação. Mesmo um médico infectologista como eu, se não olhar a caderneta, às vezes, pode esquecer de uma vacina ou outra. A caderneta digital da criança não só tem todo o calendário ali como também manda mensagens para os pais e mães – se você cadastrou o seu filho ou filha.”

Durante coletiva de imprensa em Brasília, Padilha destacou ainda a segurança e a eficácia das doses utilizadas no país para o controle de doenças imunopreveníveis. “Eu não vacinaria a minha filha se não tivesse confiança absoluta na segurança, na qualidade e na importância dessas vacinas. Eu não vacinaria o presidente da República do meu país se não tivesse segurança absoluta da qualidade, da segurança e da importância dessas vacinas”.

“Quero relembrar aos pais e mães que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram meningite, só não tiveram doenças extremamente graves porque, um dia, seu pai e sua mãe enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje para te vacinar – numa época em que as vacinas não estavam todos os dias nas unidades básicas de saúde e, muitas vezes, só chegavam no dia da campanha nacional daquela doença.”

Ao final da fala, o ministro voltou a insistir que pais, mães e responsáveis garantam o acesso de crianças e adolescentes à imunização. “Não negue o direito ao seu filho de ter a melhor tecnologia para salvar vidas que o ser humano descobriu e desenvolveu ao longo desses anos que é a vacina”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O ministro reforçou um chamado aos pais e mães para aproveitarem o mês de outubro, mês da criança, quando o ministério campanha de atualização de todas as vacinas do calendário.

De acordo com Padilha, pesquisas feitas por universidades, muitas com o apoio do Ministério da Saúde, mostram a hesitação vacinal. "Pesquisas que a gente acompanha sobre a opinião da população mostram que muita gente foi afetada pelas mentiras disseminadas com muita força na época da pandemia e que continuam sendo disseminadas.".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Assim como ocorreu nos últimos anos, Palácio Piratini será iluminado em alusão à data [foto de out/2022] -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom
Saúde Há 11 minutos

Outubro Rosa acende alerta para prevenção ao câncer de mama no Estado

Com o início do mês dedicado à conscientização e ao controle do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde (SES) reforça a ...

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

Motivo é o reforço de medidas de vigilância anunciados pelo ministério
Saúde Há 3 horas

Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

Ao menos oito agremiações suspenderam vendas em suas dependências

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Vacinação de países vizinhos também impacta o Brasil, diz Opas

Solidariedade é fundamental em áreas como a imunização
Saúde Há 3 horas

Governo lança campanha para vacinar crianças e jovens até 15 anos

Imunização será realizada de 6 a 31 de outubro em todo o país

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
3.12 km/h Vento
79% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Câmara Há 6 minutos

Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Senado Federal Há 6 minutos

Projeto que garante direito à portabilidade de salário é retirado de pauta
Esportes Há 6 minutos

CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
Desenvolvimento Há 6 minutos

Jornalistas internacionais conhecem potencial do Estado em press trip promovida pela Invest RS e pelo Instituto Caldeira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,04%
Euro
R$ 6,24 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 662,661,72 +2,65%
Ibovespa
145,539,10 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias