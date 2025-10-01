Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

Ao menos oito agremiações suspenderam vendas em suas dependências

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 14h12

O Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi Clubes) solicitou aos associados a suspensão da venda de bebidas destiladas. Em comunicado, a diretoria da entidade explica que a “decisão visa proteger tanto os consumidores quanto a reputação de nossos clubes, demonstrando cuidado e responsabilidade diante de uma questão de tamanha gravidade”.

Já aderiram à suspensão da venda de bebidas destiladas:

  • Sociedade Esportiva Palmeiras,
  • São Paulo Futebol Clube,
  • Esporte Clube Pinheiros,
  • Esporte Clube Sírio,
  • Clube Hebraica SP,
  • Clube Alto de Pinheiros,
  • Paineiras do Morumby e
  • Clube Atlético Ypiranga.

O Sindi Clubes alerta que o consumo das bebidas adulteradas causa graves consequências “o que torna imprescindível medidas imediatas para mitigar os riscos e proteger os clubes associados ao sindicato”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Mortes

De acordo com o governo do estado de São Paulo, cinco pessoas morreram no estado . Uma das mortes foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto outras quatro continuam sendo investigadas.

O estado de Pernambuco também já investiga três possíveis casos de intoxicação por metanol . De acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), três homens foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram e o outro perdeu a visão. Os pacientes são de dois municípios pernambucanos: Lajedo e João Alfredo.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada ( veja lista aqui );
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país.

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Assim como ocorreu nos últimos anos, Palácio Piratini será iluminado em alusão à data [foto de out/2022] -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom
Saúde Há 25 minutos

Outubro Rosa acende alerta para prevenção ao câncer de mama no Estado

Com o início do mês dedicado à conscientização e ao controle do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde (SES) reforça a ...

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

Motivo é o reforço de medidas de vigilância anunciados pelo ministério

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças

No mês da criança o governo faz campanha nacional de vacinação

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Vacinação de países vizinhos também impacta o Brasil, diz Opas

Solidariedade é fundamental em áreas como a imunização
Saúde Há 3 horas

Governo lança campanha para vacinar crianças e jovens até 15 anos

Imunização será realizada de 6 a 31 de outubro em todo o país

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
22° Sensação
2.87 km/h Vento
78% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

Lei prevê aumento de produtos da agricultura familiar na merenda escolar
Cultura Há 5 minutos

Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Tecnologia Há 21 minutos

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 662,427,92 +2,60%
Ibovespa
145,549,63 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias