Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol

Pacientes são dos municípios de Lajedo e João Alfredo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 12h48

A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) foi notificada, no fim da tarde desta terça-feira (30), sobre três possíveis casos de intoxicação por metanol. Três homens foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram e o outro perdeu a visão. Os pacientes são de dois municípios de Lajedo e João Alfredo.

“Assim que recebeu a notificação, a Apevisa iniciou a preparação de ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas alcoólicas. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) vai emitir orientações tanto para a população como para as vigilâncias sanitárias municipais. O objetivo principal é a intensificação das vistorias para evitar possíveis fraudes nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas”, diz a Apevisa em nota.


De acordo com a Apevisa, nesses casos o hospital relata o quadro clínico, notifica a ocorrência e registra as informações coletadas. A investigação é realizada pelas vigilâncias da unidade do Estado. Nos óbitos com suspeita de intoxicação, o corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde são feitos exames para conclusão.

A recomendação da Apevisa é que os serviços de saúde notifiquem todos os casos suspeitos ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs/PE) e que façam a busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem. Além de fazer a capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves.

Também é recomendado que a vigilância sanitária intensifique a fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, colete amostras suspeitas para análise laboratorial, interdite preventivamente lotes e articule ações conjuntas com Procon, Ministério Público e forças de segurança.

“À população deve observar sinais que podem indicar adulteração: verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), rótulo completo, lacre adequado, além de comprar apenas em locais confiáveis. Também é essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado”, orienta a Apevisa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os sintomas iniciais de intoxicação podem ser confundidos com os da ingestão de álcool comum, como náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. Entre seis e 24 horas após o consumo, podem surgir sinais mais graves, como visão turva, fotofobia, cegueira, convulsões e até coma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Assim como ocorreu nos últimos anos, Palácio Piratini será iluminado em alusão à data [foto de out/2022] -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom
Saúde Há 14 minutos

Outubro Rosa acende alerta para prevenção ao câncer de mama no Estado

Com o início do mês dedicado à conscientização e ao controle do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde (SES) reforça a ...

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

Motivo é o reforço de medidas de vigilância anunciados pelo ministério

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças

No mês da criança o governo faz campanha nacional de vacinação
Saúde Há 3 horas

Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

Ao menos oito agremiações suspenderam vendas em suas dependências

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Vacinação de países vizinhos também impacta o Brasil, diz Opas

Solidariedade é fundamental em áreas como a imunização

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
3.12 km/h Vento
79% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Câmara Há 6 minutos

Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Senado Federal Há 6 minutos

Projeto que garante direito à portabilidade de salário é retirado de pauta
Esportes Há 6 minutos

CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
Desenvolvimento Há 6 minutos

Jornalistas internacionais conhecem potencial do Estado em press trip promovida pela Invest RS e pelo Instituto Caldeira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,04%
Euro
R$ 6,24 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 662,661,72 +2,65%
Ibovespa
145,539,10 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias