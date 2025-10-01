Quarta, 01 de Outubro de 2025
Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas'T

O podcast, criado por Mário Damazio e Leonardo Buccini, busca democratizar o acesso a conhecimentos sobre saúde financeira e empreendedorismo nas p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 12h33
Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas’T
Imagem de Freepik/gpointstudio

O Invest Dicas'T, comandado por Mário Damazio e Leonardo Buccini, é um podcast de finanças e investimentos com estúdio em Orlando (EUA) e São Paulo (Brasil). Com dois episódios semanais, lançados às segundas e quintas-feiras, às 18h, o conteúdo pode ser conferido gratuitamente nas principais plataformas digitais, como YouTube, Instagram, Spotify e Apple.

Devido a sede do estúdio e operação serem simultâneas no Brasil e nos Estados Unidos, o programa busca conectar nomes relevantes do mercado dos dois países, fazendo com que a presença internacional permita entrevistar players profissionais, gerando conteúdos com visão global e atualizada.

Nos próximos meses, seus criadores farão mais um lançamento na área de educação financeira: um curso e o início do Método Investidor Milionário, um ecossistema para quem deseja conhecer e entender o mundo dos investimentos.

No podcast, os empresários abordam desde conceitos básicos de educação financeira até estratégias avançadas de investimento e gestão de negócios. "A educação financeira é o processo de aprender a administrar o dinheiro de forma inteligente e estratégica", destaca Damazio. Ele destaca que o Invest Dicas'T visa capacitar os ouvintes a tomar decisões mais informadas e estratégicas, independentemente de sua situação financeira atual. "Uma pessoa bem educada financeiramente tem mais controle sobre suas escolhas, menos estresse com dinheiro e, o mais importante, consegue construir uma vida mais equilibrada e próspera, seja qual for seu ponto de partida", afirma.

A iniciativa surge em um panorama em que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança, de acordo com a pesquisa "Pulso 2023", realizada pela Ipsos e repercutida pela CNN Brasil. O estudo também mostra que 34% dos participantes não conseguem fazer uma reserva financeira, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pergunta.

Mesmo assim, outra parcela dos brasileiros está investindo mais. Segundo dados compartilhados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), os investimentos das pessoas físicas somaram R$ 7,22 trilhões até o fim de setembro de 2024. Trata-se de um avanço de 11,5% em relação ao volume investido até o final de 2023.

Podcast une conhecimento e experiência prática

Segundo Buccini, o Invest Dicas'T busca equilibrar a teoria da educação financeira com a experiência prática dos negócios e investimentos. "Acreditamos que a educação financeira teórica é importante, mas a prática é fundamental", frisa. "Para isso, o podcast convida especialistas de diversas áreas e compartilha experiências reais do dia a dia, buscando proporcionar um aprendizado eficaz e relevante para os ouvintes", completa.

No âmbito do empreendedorismo, prossegue, o Invest Dicas'T oferece insights sobre como construir negócios sustentáveis, identificar oportunidades no mercado, gerir riscos e criar uma cultura empresarial. "Os ouvintes podem aprender como pensar como empreendedores, com foco em como construir negócios sustentáveis, inovadores e lucrativos", garante Buccini.

Na visão do especialista, o programa vai além de finanças e investimentos. "Falamos de prosperidade em sua totalidade. Acreditamos que a vida é composta por diversos pilares fundamentais, e é justamente essa visão holística que levamos ao nosso público. Em cada episódio, abordamos temas que vão de investimentos a saúde e inteligência emocional. Para nós, o sucesso pleno só é possível quando todos os aspectos da vida estão em harmonia", afirma.

Investimentos: do básico ao especialista

Para aprofundar ainda mais o conhecimento dos ouvintes, Mário Damazio e Leonardo Buccini lançaram o curso "Investimentos do Básico ao Especialista". O curso abrange desde os fundamentos dos investimentos até técnicas avançadas, sendo indicado tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.

"A principal motivação para o desenvolvimento dessa mentoria é proporcionar aos nossos alunos um acompanhamento mais personalizado e profundo, para que possam alcançar seus objetivos financeiros", explica Damazio.

Ele ressalta que o Invest Dicas'T é um movimento de transformação financeira, com o compromisso de ajudar as pessoas a viverem uma vida mais plena e com mais controle sobre sua saúde financeira.

"Com um estúdio em São Paulo (SP) e Orlando (Flórida, EUA), o Invest Dicas'T busca impactar positivamente a vida de seus ouvintes e alunos, guiando-os rumo a um futuro financeiro próspero", acrescenta Buccini.

"Estamos em busca de construir uma rede de conexões sólida e influente, com um networking estratégico que nos posicione entre os principais nomes do mercado. Além disso, oferecemos cursos de investimentos, que vão do básico ao avançado, com uma metodologia prática, didática e pensada para transformar vidas — não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos", afirma. "Nosso objetivo é entregar conteúdo relevante, transformador e verdadeiro, porque acreditamos que a verdadeira prosperidade é aquela que equilibra todos os pilares da vida", conclui o especialista.

Quem são os empresários?

Leonardo Buccini é COO (Chief Operating Officer) da empresa e lidera a operação e a implementação das estratégias educacionais e de investimentos, com foco em educação financeira, crescimento empresarial e inovação no mercado de investimentos. Com anos de experiência na área, ele é responsável por buscar garantir que a missão da empresa seja cumprida de forma eficiente e com impacto positivo no público.

Mario Damazio é CEO (Chief Executive Officer) da empresa e co-fundador, sendo responsável por definir a visão estratégica e liderar a equipe em direção à criação de conteúdo sobre investimentos, educação financeira e empreendedorismo. Ele possui experiência no mercado financeiro e é especialista na criação de soluções práticas e sustentáveis.

Mário é membro de grupos relevantes de networking e empresariado. Ele também é sócio da MLS – um dos maiores clubes de empresários do Brasil, o que proporciona, à empresa, acesso direto a uma das redes mais fortes de líderes, investidores e empreendedores do país.

Para mais informações, basta acessar: http://investdicast.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
