Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Hospital Santo Antônio inicia atendimentos do Saúde 60+ em 15 de outubro

Hospital Santo Antônio será referência regional com ambulatório especializado para atendimento de idosos a partir de 15 de outubro.

Por: Andre Eberhardt Fonte: jornal Província/ ASCOM HSA
01/10/2025 às 11h22
(Foto: Guga Stefanello/ Ascom SES)

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, começará no dia 15 de outubro os atendimentos do ambulatório do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+ RS), tornando-se referência regional para os 61 municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, sediada em Frederico Westphalen.

O programa, da Secretaria Estadual da Saúde, oferece atendimento multiprofissional especializado a idosos frágeis ou com diagnóstico de demência, conforme indicação da atenção básica.

Segundo a presidente do HSA, Mirna Braucks, inicialmente serão ofertadas 80 consultas, com previsão de expansão para até 320. O serviço também prevê mais de mil atendimentos multiprofissionais, além de exames laboratoriais, eletrocardiogramas, densitometrias, tomografias e ultrassonografias.

A equipe contará com médico geriatra, neurologista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional e outros profissionais. Haverá ainda teleconsultas como inovação no atendimento.

Com início marcado para 15 de outubro, o ambulatório promete reduzir filas, evitar hospitalizações e melhorar a qualidade de vida dos idosos da região.



