Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto Meninas Negras na Ciência, da Fiocruz, tem inscrições abertas

Interessadas podem se inscrever no Portal da Fundação até o dia 5

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 08h36

O projeto Meninas Negras na Ciência, uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), está com inscrições abertas até 5 de outubro. O edital completo pode ser consultado no Portal da Fundação, e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário online . Com dez meses de duração, o programa busca estimular o protagonismo juvenil e ampliar a presença de jovens negras nas áreas de ciência e tecnologia.

O projeto é destinado a 25 meninas cis ou trans que se autodeclarem negras (pretas ou pardas), com idade entre 15 e 19 anos. Três dessas vagas são reservadas para participantes com deficiência. As candidatas devem estar matriculadas em escolas públicas, cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio (regular, técnico integrado ou Educação de Jovens e Adultos - EJA), nos turnos da tarde ou da noite, e residir nos territórios de Manguinhos, Maré, Jacarezinho, Complexo do Alemão ou São Cristóvão, comunidades da zona norte da cidade.

Vulnerabilidade social

Esse público foi escolhido por estar em situação de vulnerabilidade social e por ser historicamente invisibilizado nas áreas de ciência e tecnologia . O projeto busca promover o acesso a esses espaços, valorizando trajetórias, saberes e potencialidades que muitas vezes são ignorados ou subestimados.

As participantes terão acesso a rodas de conversa, cine-debates, palestras, oficinas temáticas e visitas a laboratórios de pesquisa, centros culturais e museus. A jornada será encerrada com a realização de um evento sociocultural. Para garantir a permanência e o pleno envolvimento das meninas em todas as atividades, presenciais ou online , o projeto oferecerá tablets e uma bolsa permanência durante todo o período.

“Estamos muito animadas com esta edição do projeto, que conta com novos parceiros e tem potencial para transformar a vida de muitas jovens. Vamos construir uma rede de trabalho colaborativa, com cientistas negras, apresentando às participantes os espaços de aprendizado da Fiocruz e as possibilidades nos campos da ciência, da saúde e da tecnologia”, afirma a coordenadora de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas (Cedipa), Hilda Gomes.

Meninas negras

O Meninas Negras na Ciência foi idealizado em 2017 pelas educadoras Hilda Gomes e Aline Pessoa como uma estratégia de diálogo com a sociedade e incentivo a jovens negras do ensino médio, moradoras de comunidades como Manguinhos, Maré, Jacarezinho e Complexo do Alemão . Desde a criação, o projeto já beneficiou mais de mil pessoas, por meio de atividades presenciais e online , oferecendo experiências educativas, culturais e científicas. Ao valorizar a diversidade de perspectivas no campo da pesquisa, a iniciativa contribui para a inovação na ciência e promove o empoderamento, fortalecendo o protagonismo da juventude negra periférica em espaços que historicamente têm sido invisibilizados.

Cedipa

A Coordenação de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas (Cedipa/Fiocruz) foi criada em março de 2023, com o objetivo de implementar ações que assegurem a efetivação das políticas institucionais da Fiocruz para equidade, diversidade, inclusão e políticas afirmativas, reconhecendo a pluralidade da instituição como um valor. As linhas de ação da Cedipa estão pautadas num trabalho que potencialize e fortaleça as dimensões presentes nos enfrentamentos ao racismo, capacitismo, machismo, misoginia, xenofobia, LGBTIfobia e diferentes violências de gênero e violações que comprometam o direito à vida das pessoas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 18 segundos

Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol

Pacientes são dos municípios de Lajedo e João Alfredo

 (Foto: Guga Stefanello/ Ascom SES)
Saúde Idosos Há 1 hora

Hospital Santo Antônio inicia atendimentos do Saúde 60+ em 15 de outubro

Hospital Santo Antônio será referência regional com ambulatório especializado para atendimento de idosos a partir de 15 de outubro.
Saúde Há 16 horas

Polícia detém 2 pessoas e fecha fábrica de bebidas em Americana, em SP

Na fábrica clandestina eram produzidos uísque, gim e vodca.
Saúde Há 18 horas

São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol

Bebida alcoólica adulterada causou ao menos um desses óbitos

 © Biodiesel Brasil
Saúde Há 21 horas

CFM cobra reforço da fiscalização após intoxicações por metanol

Conselho alerta para cuidados na hora de comprar bebidas alcoólicas

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
82% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas’T
Senado Federal Há 14 minutos

Estatuto do Pantanal agora é lei
Senado Federal Há 14 minutos

Lula sanciona lei de incentivo à doação de alimentos
Tecnologia Há 29 minutos

Brasil participa novamente no NASA Space Apps Challenge 2025
Senado Federal Há 29 minutos

Projeto que permite a taxista transferir sua outorga vai à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,17%
Euro
R$ 6,25 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 663,972,27 +2,71%
Ibovespa
145,489,70 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias