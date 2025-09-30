Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF

Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% nesta tarde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/09/2025 às 15h28
Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (30) um boletim que aponta situação de “grande perigo” por causa da baixa umidade relativa do ar em uma região que inclui vários estados da região central do país.

O alerta é válido para esta tarde, até as 18h, e prevê que a umidade deve ficar abaixo de 12%.

A área ameaçada pela seca cobre todo o Distrito Federal, a metade ao norte de Goiás, o leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins, o oeste da Bahia e a ponta noroeste de Minas Gerais. Além da capital federal, a região metropolitana de Goiânia está incluída no alerta.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o instituto, nos cerca de 280 municípios nessa região há grande risco de incêndios florestais e consequências para a saúde, entre as quais crises de doenças pulmonares, dores de cabeça e desidratação.

Orientações à população

  • Beber bastante líquido.
  • Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco.
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente.
  • Evitar bebidas diuréticas (café e álcool).
  • E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 minutos

Udesc Cefid tem avaliação de marcha e postura para mães de primeira viagem

Mulheres que tiveram o primeiro filho há menos de dois anos podem receber avaliação gratuita de postura e de marcha e mapeamento de disfunções de a...

 “São recursos voltados para alcançar melhores serviços para a população do RS
Saúde Há 6 minutos

Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas

Com a presença de representantes dos municípios de Redentora, Glorinha e Mostardas, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, nesta quinta-fe...
Saúde Há 6 minutos

Rapper Hungria é o 12º caso confirmado de intoxicação por metanol

Artista está internado em hospital particular de Brasília

 Com nova ferramenta será possível acompanhar todas as etapas e garantir maior rastreabilidade e segurança no uso dos recursos -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) o protótipo de ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

Saúde estadual debate investimentos para ampliar serviços no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a direção do Hospital Regional do Oeste debateram nesta quarta-feira, 1º de outubro, em Florianópolis, o pl...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
21° Sensação
0.32 km/h Vento
89% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

Golpistas usam deepfakes para aplicar golpes milionários em diferentes setores
Direitos Humanos Há 9 minutos

Governo quer secretarias da Mulher em todos os estados até fim do ano
Geral Há 9 minutos

Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol
Turismo Há 24 minutos

Feira Equipotel projeta crescimento de 12% em negócios nos próximos meses
Fazenda Há 24 minutos

Solidariedade aos gaúchos marca abertura de evento nacional com gestores públicos, que debate a reforma tributária

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,17%
Euro
R$ 6,25 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 683,108,32 +2,71%
Ibovespa
143,949,64 pts -1.08%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias