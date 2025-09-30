Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Profissionais da saúde podem reaver INSS pago além do teto

Especialista explica como identificar e solicitar a restituição de descontos indevidos sobre o acúmulo de vínculos empregatícios no mesmo mês.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/09/2025 às 12h23
Profissionais da saúde podem reaver INSS pago além do teto
Imagem de Freepik

A rotina de profissionais da saúde frequentemente envolve múltiplos vínculos empregatícios em um mesmo mês. Médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e outros especialistas costumam atuar em hospitais, clínicas, unidades públicas e privadas, além de manter registros como contribuintes individuais. Essa multiplicidade de vínculos pode levar a uma situação pouco conhecida: o pagamento de contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acima do teto previdenciário, sem qualquer impacto positivo na aposentadoria.

Segundo o advogado Flávio Silva Pimenta, especialista em direito aplicado à área da saúde, essa prática é mais comum do que se imagina. "Quando a soma das remunerações mensais supera o teto previdenciário, o valor excedente descontado não melhora o benefício futuro. É um pagamento indevido que pode ser recuperado", explica.

O teto previdenciário estabelece o limite máximo sobre o qual incidem as alíquotas de contribuição. Em 2023, esse valor era de R$ 7.507,49 e, em 2025, passou para R$ 8.157,41. De acordo com o especialista, quando um profissional recebe, por exemplo, R$ 5 mil de um hospital e mais R$ 5 mil de outro, a base de cálculo ultrapassa o teto. "Nesse caso, o excedente de R$ 2.492,51 em 2023 poderia gerar um desconto indevido de aproximadamente R$ 348,95, considerando a alíquota marginal de 14%. Valor que pode ser restituído."

Para identificar se houve contribuição acima do limite legal, o advogado reforça que é necessário consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Ele orienta que o profissional analise mês a mês, verificando a quantidade de vínculos ativos, a remuneração de cada um e eventuais contribuições como autônomo ou pró-labore. "Se a soma mensal ultrapassar o teto vigente, há indício de pagamento a mais. Também é importante observar inconsistências, como lançamentos duplicados ou competências sem fechamento", alerta Pimenta.

A recomendação é organizar os dados em uma planilha, somando todas as remunerações por competência e comparando com o teto daquele ano. O valor recuperável depende do número de meses em que houve excesso e do montante excedente em cada um deles. Em 2025, por exemplo, um profissional com dois vínculos que somem R$ 10 mil pode ter pago cerca de R$ 135,19 a mais em um único mês, segundo estimativas do advogado.

Já o prazo para solicitar a restituição é de cinco anos contados a partir de cada pagamento indevido. Isso significa que cada competência tem seu próprio prazo prescricional. "Quanto antes o profissional iniciar o processo, maior será a recuperação possível. Muitos só descobrem o direito quando já perderam meses pela prescrição", afirma o especialista.

O processo pode ser feito de forma totalmente digital. O primeiro passo é reunir o CNIS atualizado e os holerites ou recibos de pagamento. Em seguida, é necessário calcular os valores por competência, aplicando os tetos e faixas vigentes em cada período. O requerimento administrativo pode ser protocolado pelo portal gov.br, via e-CAC da Receita Federal. Em caso de negativa sem justificativa, é possível recorrer judicialmente com base em um dossiê técnico que inclui planilhas e documentos comprobatórios.

Para regularizar a situação, o advogado orienta que o profissional organize os dados dos últimos cinco anos, guarde os comprovantes e protocole o pedido o quanto antes para interromper a prescrição. "Se houver resistência administrativa, o caminho judicial é viável e pode ser fundamentado com cálculos oficiais e documentação adequada", explica.

"A análise preliminar pode ser feita gratuitamente e de forma digital. Em poucos minutos, é possível identificar se houve pagamento indevido e qual o valor potencial de recuperação", destaca Pimenta. Ele afirma ainda que o relatório técnico aplica às tabelas oficiais por faixa e ano, detalhando cada etapa do cálculo e oferecendo transparência ao processo. "A cada mês não analisado, o profissional pode perder o direito à restituição daquele período", completa.

O especialista reforça ainda que a restituição de valores pagos além do teto é um direito garantido e pode representar uma economia significativa para profissionais da saúde que acumulam vínculos. "A atenção aos detalhes do CNIS e o conhecimento sobre os limites legais são fundamentais para evitar perdas e garantir o reembolso de contribuições indevidas", conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.silvapimenta.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 3 horas

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Cerca de 387 mil contribuintes receberão mais de R$ 1 bilhão

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

BR-050 vai passar por obras de melhorias no trecho entre Minas e Goiás

BNDES vai liberar R$ 325 milhões para a concessionária Ecovias

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Taxa de desemprego em agosto fica em 5,6% e repete recorde de mínima

Número de desocupados é o menor da série histórica

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

Mudanças no vale-alimentação devem ser anunciadas em outubro

Ministro diz que aguarda mediação com empresas envolvidas
Economia Há 22 horas

Produção de plástico reciclado no Brasil cresceu 8% em 2024

Faturamento da indústria de reciclagem alcançou R$ 4 bilhões

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
18° Sensação
1.45 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Revogação da lei da alienação parental é tema de novo debate na Câmara
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de formação para jovens aprendizes na administração federal
Câmara Há 35 minutos

Comissão especial realiza novo debate sobre fundo para inclusão social de pretos e pardos
Câmara Há 35 minutos

Motta lança programa de modernização da TV Câmara, que prevê maior participação dos cidadãos
Política Há 50 minutos

Presidente de associação é preso em CPMI do INSS por suposta mentira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,06%
Euro
R$ 6,25 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 638,945,38 -0,80%
Ibovespa
146,034,34 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias