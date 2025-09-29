Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada

Casos de intoxicação e morte foram identificados em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/09/2025 às 19h46

Foi confirmada nesta segunda-feira (29) a terceira morte na Grande São Paulo por suspeita de consumo de bebidas contaminadas por metanol. A substância é um dos principais insumos da indústria química. Utilizado como matéria-prima para sintetizar produtos como solventes, conta com uma regulamentação bastante rígida com relação a sua produção. É altamente prejudicial quando é consumido por pessoas e pode levar à morte mesmo em doses pequenas. Saiba mais sobre como identificar as bebidas adulteradas, os principais sintomas em caso de intoxicação e a diferença entre metanol e etanol.

De onde vem o metanol? É a mesma coisa que o etanol?

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o metanol é um composto orgânico da família dos álcoois, com um átomo de carbono, três átomos de hidrogênio e uma hidroxila cuja fórmula é CH3OH, sendo líquido à temperatura ambiente.

Para que serve o metanol?

É um dos mais importantes insumos na indústria química, sendo usado como matéria-prima para sintetizar produtos químicos usados na produção de adesivos, solventes, pisos e revestimentos. Em escala industrial, é produzido predominantemente a partir do gás natural.

Como é feita a regulação do metanol?

Em razão da toxicidade do produto, seu potencial como adulterador do etanol combustível e da gasolina, os riscos à saúde humana e à segurança pública, a ANP tem uma regulamentação rígida, que estabelece o registro obrigatório para a movimentação e o armazenamento do produto.

E o etanol?

Já o etanol é uma substância química produzida especialmente via fermentação de açúcares. As principais matérias-primas utilizadas para produzir etanol são cana-de-açúcar, milho, aveia, arroz, cevada, trigo e sorgo.

O etanol é seguro para consumo?

É seguro para consumo humano em quantidades moderadas, encontrado em bebidas alcoólicas.

O que é bebida alcoólica adulterada?

Bebida alcoólica adulterada é aquela que não atende ao padrão legal definido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e que teve a sua composição modificada indevidamente, seja pela adição, retirada, substituição ou modificação de ingredientes que podem levar o consumidor a erro ou colocar sua saúde em risco.

Quais sintomas são sinal de consumo de bebida adulterada?

O consumidor deve ficar atento a alguns sintomas pós-consumo como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, isso pode indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada.

O metanol pode ser adiciona a bebidas?

O metanol não pode ser adicionado a nenhuma bebida, em razão de ser uma substância altamente tóxica para os humanos. No entanto, pode aparecer naturalmente em algumas bebidas alcoólicas, em baixíssimas concentrações, em razão do processo de fermentação de açúcares e pectinas.

Qual é o limite para adicionar metanol nas bebidas?

O Mapa estabelece limites máximos de metanol residual que podem aparecer nas bebidas. Esses limites são muito baixos e não significam autorização de uso – apenas reconhecem que traços inevitáveis podem estar presentes.

Como saber se a bebida é original?

A orientação do Procon-SP é desconfiar de preços muito baixos, que, no mínimo, podem indicar alguma irregularidade como sonegação e adulteração.

Há outros meios para identificar adulteração nas bebidas?

Segundo o órgão, o consumidor deve observar a apresentação das embalagens e o aspecto do produto: lacre ou tampa tortos ou “diferentes”, rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com “variações”, ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, ou outra imperfeição perceptível.

É possível fazer teste caseiro para saber se a bebida está contaminada?

Ao notar alguma diferença, o consumidor não deve realizar testes caseiros como cheirar, provar ou tentar queimar a bebida. Essas práticas não são seguras nem conclusivas.

O que deve ser feito em caso de consumo de bebida adulterada?

Busque atendimento médico imediato: se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

SP já teve outros casos de bebidas contamidas com metanol; relembre

Bahia e Minas Gerais também já tiveram episódios de intoxicação

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Samu inaugura nova base da Unidade de Suporte Avançado em Rio do Sul

Foto: Divulgação/SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio do Sul ganhou uma nova base para a Unidade de Suporte Avançado (USA) n...

 (Foto: Jornal Província)
Saúde e Prevenção Há 11 horas

Caminhada Pela Vida mobiliza moradores em Tenente Portela

Ação promovida pelo Hospital Santo Antônio destacou a importância da saúde mental e cardiovascular, reunindo a comunidade no sábado, 27
Saúde Há 1 dia

Após intoxicação, associações de bebida e de oftalmologia fazem alerta

São Paulo tem 2 mortes após ingestão de bebida adulterada
Saúde Há 1 dia

Após mortes em São Paulo, Senacon faz alerta sobre bebidas adulteradas

Estado registrou pelo menos nove casos de intoxicação por metanol

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 31°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
76% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 6 minutos

STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Saúde Há 22 minutos

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
Educação Há 37 minutos

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
Câmara Há 50 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo
Senado Federal Há 50 minutos

Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,70%
Euro
R$ 6,23 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 643,044,99 +4,27%
Ibovespa
146,336,80 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias