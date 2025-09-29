Segunda, 29 de Setembro de 2025
Samu inaugura nova base da Unidade de Suporte Avançado em Rio do Sul

Foto: Divulgação/SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio do Sul ganhou uma nova base para a Unidade de Suporte Avançado (USA) n...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/09/2025 às 18h18
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio do Sul ganhou uma nova base para a Unidade de Suporte Avançado (USA) nesta segunda-feira, 29. A nova sede vai assegurar atendimento com agilidade às ocorrências na Macrorregião do Vale do Itajaí.

“A USA já atuava em Rio do Sul em uma base compartilhada com o Corpo de Bombeiros Militar. Agora, ganha uma nova unidade, mais adequada para enfrentar os desafios climáticos da região e também para melhorar o tempo de resposta aos chamados”, afirmou o superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Marcos Fonseca.

A unidade conta com 10 médicos, cinco enfermeiros, cinco condutores socorristas e quatro auxiliares de higienização. O Vale do Itajaí também possui outras duas USAs, em Blumenau e Brusque, atendendo 42 municípios da macrorregião.

O investimento integra o planejamento estratégico voltado a melhorias contínuas desde o início da atual gestão. “Há quase quatro anos temos um compromisso com a Saúde estadual de transformar o serviço de APH Móvel em Santa Catarina, com princípios claros e foco na valorização das pessoas que salvam vidas. Nosso objetivo é oferecer condições de trabalho adequadas para que as equipes possam garantir um atendimento de excelência a todos que acionam o 192”, destacou a diretora-geral do Samu/Fahece Birolo Ferreira.

Também acompanharam o ato de inauguração o diretor técnico do Samu/Fahece, Bruno Quercia, o diretor de APH Móvel da SES, Dionísio Medeiros, o prefeito de Rio do Sul, Manoel Pereira e o deputado estadual Oscar Gutz.

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
