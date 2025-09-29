Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil cria mais de 147 mil empregos com carteira assinada em agosto

Número representa queda com relação ao mesmo mês de 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/09/2025 às 15h53
Brasil cria mais de 147 mil empregos com carteira assinada em agosto
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Brasil fechou o mês de agosto com saldo positivo de 147.358 empregos com carteira assinada. O balanço é do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O MTE informou que o resultado de agosto decorreu de 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos no período.

O saldo de empregos formais em agosto superou o registrado em julho, que ficou em 134.251. Apesar do resultado, a criação de empregos voltou a cair em razão da alta de juros e da desaceleração da economia na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram gerados 239.069.

Quatro dos cinco grandes agrupamentos apresentaram resultado positivo. O setor de Serviços fechou o mês com 81.002 novos empregos; Comércio com 32.612; a Indústria 19.098; Construção Civil ficou com 17.328. A agropecuária registrou saldo negativo de 2.665 vagas.

No mês passado foi registrado saldo positivo em 25 dos 27 estados. Em números absolutos, o destaque ficou com São Paulo, com 45.450 novas vagas preenchidas; o Rio de Janeiro, com 16.128 e Pernambuco, com 12.692.

> > Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Proporcionalmente, o destaque ficou para Paraíba que cresceu 1,61%, o Rio Grande do Norte, com 0,98% e Pernambuco, com crescimento de 0,82%. Dos total de postos gerados no mês, 75,1% foram considerados típicos e 24,9% não típicos, com com destaque para trabalhadores com jornada de até 30 horas por semana (40.544, principalmente na área de educação) e aprendizes (20.252).

Nos últimos 12 meses (de julho de 2024 a agosto de 2025), o saldo positivo é de 1.438.243 novas vagas formais. O resultado é menor do que o registrado no período de junho de 2024 a julho de 2025, quando a geração de empregos fechou com 1.804.122 postos de trabalho.

O salário médio real de admissão em agosto de 2025 atingiu R$ 2.295,01, apresentando alta de R$ 12,70 (+0,56%) em relação a julho, quando estava em R$ 2.282,31.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Mudanças no vale-alimentação devem ser anunciadas em outubro

Ministro diz que aguarda mediação com empresas envolvidas
Economia Há 3 horas

Produção de plástico reciclado no Brasil cresceu 8% em 2024

Faturamento da indústria de reciclagem alcançou R$ 4 bilhões

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Sistema do Pix tem instabilidade na manhã desta segunda

De acordo com Banco Central, problema já foi resolvido

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Haddad minimiza efeitos do tarifaço norte-americano

Ministro diz que não houve “impacto macro” na economia

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 4 horas

Juros do cartão de crédito rotativo avançam e chegam a 451,5% ao ano

Taxas médias cobradas por bancos sobem para famílias e empresas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 31°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
76% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
Educação Há 21 minutos

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
Câmara Há 35 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo
Senado Federal Há 35 minutos

Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Geral Há 35 minutos

Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,70%
Euro
R$ 6,23 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 642,628,14 +4,20%
Ibovespa
146,336,80 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias