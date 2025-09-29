Segunda, 29 de Setembro de 2025
Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)

Entre esta segunda-feira (29/9) e sexta-feira (3/10), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza o Simulado Enem 2025...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/09/2025 às 13h33
-

Entre esta segunda-feira (29/9) e sexta-feira (3/10), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza o Simulado Enem 2025, uma iniciativa inédita que mobiliza mais de 73 mil estudantes da Rede Estadual. A ação tem como objetivo oferecer aos alunos do Ensino Médio, especialmente os da 3ª série, uma experiência semelhante à do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atividade é promovida pela Seduc em parceria com o projeto RS no Topo do Enem, que disponibiliza cursos online de preparação em todas as áreas do exame.

“A Seduc tem se dedicado a oferecer cada vez mais oportunidades de preparação para os nossos estudantes, porque sabemos o quanto o Enem abre portas para o futuro. O Simulado que começa hoje é mais um passo nessa trajetória: um momento de treino, de autoconhecimento e de fortalecimento da aprendizagem. Queremos que cada estudante da Rede Estadual se sinta mais confiante e preparado para enfrentar o exame nacional, transformando esse esforço em conquistas para sua vida e para o desenvolvimento do nosso Estado” afirma a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Antes, os estudantes não tinham um apoio voltado para a preparação para o Enem. Desde 2024, o governo Leite vem fazendo iniciativas como essa para dar suporte aos estudantes para se prepararem melhor para o exame, como aulões e caravanas pelo Estado. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O simulado

Realizado de forma online, o simulado segue o formato oficial do Enem, tanto no tempo de duração (4h30min) quanto nos conteúdos cobrados na prova, contribuindo para que os estudantes treinem a gestão do tempo e reduzam a ansiedade antes da aplicação real do exame.

As provas serão aplicadas em dois momentos, definidos pelas equipes diretivas das escolas. No primeiro dia (29 e/ou 30 de setembro) são 45 questões de Linguagens e Ciências Humanas. O gabarito será divulgado em 1º de outubro. No segundo dia (2 e/ou 3 de outubro), 45 questões de Matemática e Ciências da Natureza. O gabarito será publicado em 4 de outubro.

Os resultados estarão disponíveis para professores e gestores na plataforma RS no Topo do Enem , permitindo um direcionamento pedagógico mais assertivo na reta final para a prova nacional. As inscrições para o Simulado Enem seguem abertas aos estudantes interessados, também na plataforma.


RS no Topo do Enem

O RS no Topo do Enem é uma parceria entre a Seduc e o professor Felipe Pereira, que oferece a todos os estudantes da rede estadual gaúcha cursos on-line de preparação para as 5 áreas do Enem (Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza).

Live de orientações

No dia 25 de setembro aconteceu uma live de orientações sobre o Simulado Enem, conduzida pela professora Kátia Rocha, coordenadora do Ensino Médio na Seduc, pela professora Luana Müller, assessora da equipe do Ensino Médio, e pelo professor Felipe Pereira, coordenador do projeto RS no Topo do Enem. Durante a transmissão, as principais dúvidas sobre o processo foram esclarecidas. O conteúdo pode ser revisto no Canal da Seduc no Youtube.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

