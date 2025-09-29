Caminhada Pela Vida mobiliza moradores em Tenente Portela

No último sábado, dia 27 de setembro, foi realizada em Tenente Portela a Caminhada Pela Vida, promovida pelo Hospital Santo Antônio (HSA). A atividade teve como objetivo conscientizar a população sobre dois temas de grande relevância para a saúde pública: a prevenção ao suicídio e os cuidados com o coração.

O evento aconteceu em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional voltada à saúde mental, e também ao Setembro Vermelho, que enfatiza a prevenção de doenças cardiovasculares. A caminhada percorreu as principais ruas da cidade, reunindo moradores, profissionais da saúde, representantes da instituição e membros da comunidade em geral, todos unidos pela mesma causa.

A iniciativa também integrou as comemorações dos 78 anos de fundação do Hospital Santo Antônio, um marco importante na história da saúde da região. Com quase oito décadas de serviços prestados, o HSA reforça seu compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar coletivo, ao incentivar ações que extrapolam os cuidados médicos e alcançam a prevenção e a conscientização social.

Segundo a organização, a caminhada buscou não apenas alertar sobre os riscos e sinais do suicídio e das doenças cardíacas, mas também estimular hábitos de vida saudáveis e a busca por apoio profissional quando necessário.

A realização de eventos como este reforça a importância do envolvimento comunitário na promoção da saúde coletiva, destacando que a prevenção começa com informação, diálogo e ações conjuntas entre instituições e sociedade.