Domingo, 28 de Setembro de 2025
13°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motoristas com TDAH têm 2 vezes mais chance de se envolver em acidente

Condutores com o transtorno tendem a manter comportamentos de risco

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/09/2025 às 11h22

Impulsividade, desatenção e agitação são alguns dos sintomas conhecidos do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Apesar de ser comumente detectado na infância, o quadro geralmente acompanha a pessoa ao longo de toda a vida e exige cuidados – inclusive quando o paciente decide pegar o volante.

A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) alerta que pessoas com TDAH têm duas vezes mais chance de se envolver em sinistros de trânsito, conforme atestam estudos internacionais.

Dados da entidade mostram ainda que, no Brasil, a prevalência de TDAH é estimada em 7,6% em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos; em 5,2% dos jovens com idade entre 18 e 44 anos; e em 6,1% das pessoas maiores de 44 anos.

Durante o 16° Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, a médica do tráfego Joan Faber citou estudos que associam o TDAH a comportamentos no trânsito que incluem falta de julgamento, tendência em assumir riscos e busca por emoções.

Além disso, segundo ela, há uma percepção superestimada de competência ao volante, o que faz com que o condutor com TDAH mantenha comportamentos de risco.

“A compreensão do quadro e a experiência na direção podem modificar esse risco relativo”, avaliou a médica.

De acordo com Joan, condutores com TDAH apresentam melhor performance quando dirigem por percursos urbanos e com trânsito intenso.

Também foi observado que, quando dirigem automóveis com câmbio manual, que demandam mais atenção, a segurança melhora.

“Condutores com TDAH têm pior desempenho em longas distâncias, em vias pouco movimentadas, na condução monótona – principalmente quando não medicados”, disse.

“Tarefas secundárias, como comer e ingerir líquidos, mudar a estação de rádio ou utilizar o celular pioram substancialmente o desempenho”, concluiu a médica.

*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Recomendações incluem evitar trajetos longos e usar meia de compressão

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração

Seis em cada dez entrevistados mudaram hábitos para viver melhor

 Cerca de 300 pessoas prestigiaram a atividade, que movimentou Porto Alegre no sábado ensolarado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 17 horas

Caminhada O Amor Vive reúne centenas de pessoas para celebrar a vida e reforçar a importância da doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema, o governo do Estado realizou, neste sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive. A ati...
Saúde Há 20 horas

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado

Governo federal divulgou alerta após casos de intoxicação no estado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha

País já firmou parcerias com empresas dos EUA para produção de vacina

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 22°
18° Sensação
2.6 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.54mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Segunda
30° 12°
Terça
19° 16°
Quarta
24° 17°
Quinta
22° 16°
Sexta
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz
Geral Há 2 horas

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Educação Há 2 horas

"Brasil será soberano pela educação", diz Lula na corrida MEC 95 anos
Esportes Há 2 horas

Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1
Saúde Há 3 horas

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 624,392,29 +0,79%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias