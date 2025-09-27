Domingo, 28 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caminhada O Amor Vive reúne centenas de pessoas para celebrar a vida e reforçar a importância da doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema, o governo do Estado realizou, neste sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive. A ati...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/09/2025 às 21h46
Caminhada O Amor Vive reúne centenas de pessoas para celebrar a vida e reforçar a importância da doação de órgãos
Cerca de 300 pessoas prestigiaram a atividade, que movimentou Porto Alegre no sábado ensolarado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Para marcar o Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema, o governo do Estado realizou, neste sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive. A atividade ocorreu na orla do Guaíba, em Porto Alegre. O percurso partiu da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias, com retorno à Praça da usina e contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas.

De acordo com dados da Central de Transplantes, 2.914 pessoas aguardam por um transplante no Estado. O levantamento aponta que 51% esperam por um rim – 1.486 pacientes. Dos que estão na fila, 39,6% precisam de córneas; 5,9%, de fígados; 2,9%, de pulmões; e 0,52%, de corações. De janeiro a setembro deste ano, 1.281 transplantes foram realizados no Rio Grande do Sul.

Para a coordenadora do programa de transplantes cardíacos Nadine Clausell, coordenadora do programa de transplantes cardíacos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a caminhada promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde e pela Central de Transplantes do Rio Grande do Sul reforça a importância de falar sobre a doação de órgãos com as famílias. "É esse diálogo que permite que as vidas se renovem mesmo nos momentos mais difíceis. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como hospital transplantador, apoia essa iniciativa e reconhece o papel essencial das famílias, dos pacientes transplantados e daqueles que ainda aguardam por uma nova chance. Eventos como esse não devem acontecer apenas em setembro, mas se tornar parte da nossa cultura de solidariedade e cuidado com o outro", frisou.

O governo do Estado promoveu a caminhada como uma das ações do Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
O governo do Estado promoveu a caminhada como uma das ações do Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Iniciativa reforça a importância da conscientização

Segundo o coordenador-adjunto da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, James Cassiano, a iniciativa reforça a importância da conscientização: "Um 'sim' pode salvar até oito vidas. Doar é um gesto de amor que ultrapassa o tempo e transforma o futuro de quem espera por uma nova chance. Que esse movimento cresça e faça parte da nossa cultura todos os dias", disse.

João Dias, de 58 anos, morador de Florianópolis, está na fila por um transplante de pulmão desde que foi diagnosticado com fibrose pulmonar em novembro de 2023. Ele veio para Porto Alegre em busca de tratamento com o Doutor José Camargo, especialista em transplantes pulmonares na Santa Casa de Porto Alegre.

Neste 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, João participou da caminhada "O Amor Vive" e deixou uma mensagem: “É uma data muito importante para conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos. É um gesto que transforma a esperança em vida.”

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 5 horas

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado

Governo federal divulgou alerta após casos de intoxicação no estado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha

País já firmou parcerias com empresas dos EUA para produção de vacina

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 10 horas

Saiba quais remédios podem afetar segurança na hora de dirigir

Lista inclui antidepressivos, antiinflamatórios e até antialérgicos

Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 15 horas

Renal Vida de Florianópolis realiza primeira cirurgia de cateter que dá mais autonomia a paciente

Fotos: Assessoria Renal VidaCom o aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado para a obra, o Centro de Alta Complexidade em Doenças Renais da Assoc...

 Serão destinados R$ 1,65 milhão, por meio do Funrigs, para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (26/9), o governo do Estado assinou convênio que destina R$ 1,65 milhão, por meio do fundo do Plano Rio G...

Tenente Portela, RS
18°
Chuva
Mín. 12° Máx. 29°
18° Sensação
1.66 km/h Vento
97% Umidade
100% (2.63mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Segunda
24° 15°
Terça
29° 14°
Quarta
18° 16°
Quinta
21° 16°
Sexta
23° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 2 horas

Caminhada O Amor Vive reúne centenas de pessoas para celebrar a vida e reforçar a importância da doação de órgãos
Geral Há 5 horas

Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT
Saúde Há 5 horas

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado
Esportes Há 5 horas

Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
Saúde Há 6 horas

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 619,511,12 +0,00%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias