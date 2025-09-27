Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado

Governo federal divulgou alerta após casos de intoxicação no estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 18h47

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo informou neste sábado (27) que foram registradas duas mortes por intoxicação por metanol no estado desde junhouma em São Bernardo do Campo e outra na capital paulista .

No período, foram confirmados seis casos de intoxicação pela substância no estado. O CVS informou que, atualmente, há dez casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada, na capital paulista..

“A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco”, disse o CVS, em nota.

O que é metanol

O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor.

É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos. Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.

A substância não pode ser destinada diretamente para consumo humano.

Alerta

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou um alerta nessa sexta-feira (26) após o estado de São Paulo registrar casos de intoxicação por metanol, nos últimos 25 dias, pelo consumo de bebida alcóolica adulterada .

Os casos foram considerados fora do padrão por terem ocorrido em um curto período de tempo e também pela relação com ingestão de bebida alcóolica .

Foram nove notificações enviadas ao sistema de alertas do governo federal pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas (SP), unidade de referência em toxicologia no estado e que atende diversos municípios paulistas.

"O Ciatox recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros. São registros inéditos no referido centro toxicológico", informou a Senad.

A secretaria chama a atenção para "surtos epidêmicos" .

"O cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias", acrescentou a nota.

* Colaborou Guilherme Jeronymo, de São Paulo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha

País já firmou parcerias com empresas dos EUA para produção de vacina

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 6 horas

Saiba quais remédios podem afetar segurança na hora de dirigir

Lista inclui antidepressivos, antiinflamatórios e até antialérgicos

Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Renal Vida de Florianópolis realiza primeira cirurgia de cateter que dá mais autonomia a paciente

Fotos: Assessoria Renal VidaCom o aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado para a obra, o Centro de Alta Complexidade em Doenças Renais da Assoc...

 Serão destinados R$ 1,65 milhão, por meio do Funrigs, para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 20 horas

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (26/9), o governo do Estado assinou convênio que destina R$ 1,65 milhão, por meio do fundo do Plano Rio G...
Saúde Há 20 horas

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta

Casos ocorreram por causa de ingestão de bebida alcóolica adulterada

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
3.29 km/h Vento
73% Umidade
100% (2.63mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Domingo
24° 15°
Segunda
29° 14°
Terça
18° 16°
Quarta
21° 16°
Quinta
23° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT
Saúde Há 51 minutos

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado
Esportes Há 51 minutos

Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
Saúde Há 1 hora

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Política Há 3 horas

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,874,36 +0,22%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias