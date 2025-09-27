Sábado, 27 de Setembro de 2025
Renal Vida de Florianópolis realiza primeira cirurgia de cateter que dá mais autonomia a paciente

Fotos: Assessoria Renal VidaCom o aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado para a obra, o Centro de Alta Complexidade em Doenças Renais da Assoc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/09/2025 às 09h26
Com o aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado para a obra, o Centro de Alta Complexidade em Doenças Renais da Associação Renal Vida, em Florianópolis, já está em pleno funcionamento. Inaugurada em julho deste ano, a unidade da capital deu um passo importante ao realizar a primeira cirurgia de implantação do cateter Tenckhoff para diálise peritoneal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) neste mês de setembro.

O cateter Tenckhoff é implantado cirurgicamente no abdômen para viabilizar a diálise peritoneal, uma modalidade de terapia renal substitutiva que pode ser realizada na casa do paciente. Essa opção oferece mais autonomia, conforto e qualidade de vida, sempre com o acompanhamento da equipe multiprofissional da Renal Vida.

O primeiro paciente a passar pelo procedimento na unidade de Florianópolis foi George Neis. “Escolhi a diálise peritoneal para ter mais liberdade e conseguir fazer o tratamento em casa, me trazendo mais autonomia”, explica ele.

Técnica Menos Invasiva

O nefrologista Guilherme Schramm, responsável pela cirurgia, destacou que a técnica utilizada, menos invasiva, garante segurança e rapidez na recuperação do paciente.

“Optamos pela técnica de Seldinger guiada por ultrassonografia, que permite a colocação do cateter dentro da cavidade abdominal por meio de uma pequena incisão próxima ao umbigo, utilizando agulha e fio-guia. Essa abordagem é menos invasiva, reduz riscos e garante uma rápida recuperação. Em alguns casos específicos, podemos utilizar outras opções, mas, neste caso, avaliamos que a Seldinger seria a mais adequada”, explicou.

Domingo
24° 15°
Segunda
29° 14°
Terça
18° 16°
Quarta
21° 16°
Quinta
23° 14°
