Sábado, 27 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (26/9), o governo do Estado assinou convênio que destina R$ 1,65 milhão, por meio do fundo do Plano Rio G...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/09/2025 às 00h02
Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Serão destinados R$ 1,65 milhão, por meio do Funrigs, para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (26/9), o governo do Estado assinou convênio que destina R$ 1,65 milhão, por meio do fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital que será construído em Eldorado do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre.

Também foi anunciado durante o ato mais um repasse de recursos do Funrigs para proteção contra cheias no valor de R$ 17,7 milhões. Em 6 de agosto, o governador Eduardo Leite já havia anunciado a liberação de R$ 6 milhões . Somados, os recursos do governo do Estado para ações contra enchentes em Eldorado do Sul alcançam R$ 23,7 milhões.

O município foi uma dos mais afetados pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. Por esse motivo está sendo contemplado em diversas ações do Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O novo hospital

O projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital busca garantir a continuidade dos serviços de saúde em situações de calamidade, incorporando princípios de resiliência, sustentabilidade e autonomia. A etapa seguinte a ser realizada pela empresa que firmou convênio com o Estado prevê a destinação de R$ 65 milhões para a construção da instituição hospitalar.

A titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, destacou a importância da assinatura do convênio e ressaltou o trabalho de todos aqueles que acreditam que é possível transformar o município para ali se poder viver com alegria. “Concretizamos hoje uma etapa importante e estratégica para viabilizar um equipamento de saúde que o município tanto necessita. Estamos aqui vivendo um momento em que relembramos todo o sofrimento e os desafios que foram vividos nesta cidade, tanto na pandemia quanto nas enchentes, mas tudo isso nos dá maturidade, resiliência, coragem e muita vontade de fazer com agilidade o que precisamos para atender os anseios da população”, destacou.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinando o convênio, acompanhada pela prefeita Juliana, e pela adjunta da Serg, Angela -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinando o convênio, acompanhada pela prefeita Juliana, e pela adjunta da Serg, Angela -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Arita também destacou a agilidade do município ao construir a nova unidade básica de saúde. “É tão bom saber que em tão pouco tempo, a partir dos recursos do governo do Estado, a Unidade Básica de Saúde já está quase concluída, pronta para ser inaugurada em breve. Reafirmamos o compromisso do Estado e a prontidão para fazermos o que for possível para reconstruir o município”, acrescentou.

A elaboração do projeto leva em conta a localização geográfica de Eldorado do Sul como um importante eixo modal logístico e de transporte na Região Metropolitana. A posição estratégica facilita o acesso aos serviços de saúde por parte de cidadãos de diversas regiões do Estado, reforçando o caráter regional da instituição que será construída. Atualmente, a população necessita se deslocar para municípios vizinhos para atendimentos de média e alta complexidade, tendo o Hospital de Guaíba como principal referência.

A prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, enalteceu o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma política revolucionária, um exemplo para o mundo, e ressaltou que o trabalho e a união de todos é que o faz ser uma realidade. Ela também relembrou os momentos difíceis vividos pelas pessoas na época da pandemia justamente pelo fato de o município não possuir um hospital.

“Chegamos a ter 32 pessoas internadas em leitos de UTI dentro de um galpão, porque nosso pronto atendimento era um galpão. Nós nos viramos e salvamos o máximo de pessoas que pudemos. Lembrar disso reforça o fato de que devemos mostrar para as pessoas que as coisas estão avançando com rapidez. As pessoas de Eldorado precisam saber disso. Esse hospital é um sonho histórico da cidade. Eldorado está se sentido muito bem cuidado. Por isso, é extraordinário o futuro que começa agora”, disse Juliana.

Proteção contra cheias

As iniciativas propostas pelo município abrangem um conjunto de ações para abordar os desafios de drenagem e proteção contra cheias, divididas em macro e microdrenagem, planejamento estratégico e elaboração de anteprojetos de contenção. "O repasse de recursos para essas ações é muito significativo, porque representa a solução para uma grande área da cidade, que aguarda por respostas e merece uma maior proteção. A nossa maior obra é proteger os gaúchos", afirmou a secretária-adjunta da Reconstrução Gaúcha, Angela de Oliveira.

As ações que serão implementadas com os recursos destinados pelo Funrigs incluem:

  • Manutenção de valos com enrocamento:a iniciativa propõe a contratação de uma empresa de engenharia especializada para a execução de serviços de manutenção, restauração e conservação de valos, com um foco particular no enrocamento para drenagem pluvial.

  • Elaboração do plano diretor municipal de drenagem (PDMD):o município busca contratar uma empresa especializada para a elaboração do PDMD, um plano abrangente que promoverá uma política adequada de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

  • Microdrenagem urbana:contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção, conservação, reconstrução e limpeza das redes do sistema de drenagem urbana. A iniciativa visa garantir a adequada funcionalidade do sistema de escoamento de águas pluviais e prevenir eventos adversos.

  • Anteprojeto do Sistema de Proteção Contra Cheias (Fase 2) e revitalização urbana da orla do bairro Sans Souci:elaboração de um anteprojeto de engenharia para o sistema em sua fase 2, que visa a revitalização urbana da orla do bairro. Abrange um trecho contínuo de aproximadamente 5 mil metros lineares, desde a BR-290, no bairro Itaí, até o início do IPVDF, no Bairro Sans Souci.

“O Plano Rio Grande é um plano único. Não representa apenas a capacidade de reconstrução, mas de recuperação da nossa capacidade de resiliência frente aos eventos adversos e às novas realidades que vamos enfrentar a partir de agora. Estamos dando os primeiros passos para uma Eldorado do Sul totalmente protegida, onde as pessoas podem ter a tranquilidade de investir, de construir e de viver. E além disso, onde podem nascer, no novo hospital”, acrescentou Ângela.

A prefeita Juliana concluiu: “Estamos vivendo em Eldorado do Sul um momento histórico, com recursos e muita parceria. Esse ato de hoje anuncia a realização de dois sonhos da cidade: termos o nosso hospital e termos um sistema de proteção contra cheias.”

Texto: Ascom SES e Ascom Serg
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 49 minutos

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta

Casos ocorreram por causa de ingestão de bebida alcóolica adulterada

 Banco de imagens Dra Evelyn de M. Costa
Saúde Há 11 horas

Técnica menos invasiva acelera pós-operatório do quadril

Via de Acesso Anterior tem se destacado na artroplastia total do quadril por reduzir dor, tempo de internação e facilitar reabilitação precoce

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 12 horas

Prazo para recurso da 2ª fase do Revalida 2025 é ampliado até domingo

Pedidos de revisão do Inep devem ser feitos no Sistema Revalida

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 15 horas

Doação de órgãos se mantém alta após recorde em Minas

O estado realizou 2,4 mil transplantes em 2024, contribuindo para recorde nacional do SUS; médico destaca importância da conversa familiar para aum...

 © Frame EBC
Saúde Há 16 horas

Infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto

Foram analisados mais de 6,9 milhões de nascidos entre 2015 e 2020

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 25°
17° Sensação
4.15 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Quinta
° °
Últimas notícias
Saúde Há 48 minutos

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Economia Há 48 minutos

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Saúde Há 48 minutos

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
Justiça Há 4 horas

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam
Geral Há 4 horas

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,636,22 +0,18%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias