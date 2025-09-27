SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta

O estado de São Paulo registrou nove casos de intoxicação por metanol em 25 dias , o que levou à divulgação de um alerta pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em nota, a secretaria informa que os casos ocorreram a partir da ingestão de bebida alcóolica adulterada .

Os casos foram notificados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas (SP), unidade de referência em toxicologia no estado e que atende diversos municípios, e foram encaminhados à secretaria por serem considerados "fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação por metanol".

"O Ciatox recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros", informa.

Um pico de casos ocorreu na região, no primeiro semestre de 2023, com intoxicação de 14 pessoas em situação de rua.

À Agência Brasil , a Secretaria de Saúde de Campinas informou que não houve registro de intoxicação por metanol na cidade este ano e que o "Ciatox realiza análises para diversos municípios". A prefeitura de Campinas informou realizar ações de combate ao mercado ilegal e comércio de bebidas alcoólicas falsificadas, sendo a mais recente no início do mês com a fiscalização de 130 estabelecimentos e 48 tipos de produtos.

A reportagem tentou contato com as secretarias estaduais de saúde e segurança pública e o Ciatox e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestações.

O que é metanol

O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor. É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos

Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.