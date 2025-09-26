Sexta, 26 de Setembro de 2025
Prazo para recurso da 2ª fase do Revalida 2025 é ampliado até domingo

Pedidos de revisão do Inep devem ser feitos no Sistema Revalida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/09/2025 às 13h13
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo para envio de recursos dos resultados preliminares da prova prática de habilidades clínicas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/1 foi prorrogado até este domingo (28), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O prazo terminaria nesta sexta-feira (26) .

Para entrar com recurso contra a nota da avaliação, o participante deve usar o Sistema Revalida , clicar no link da Página do Participante e seguir as instruções apresentadas.

A retificação do edital que amplia o prazo para recorrer está publicada no Diário Oficial da União .

Resultado final

Após a análise dos recursos administrativos daqueles que discordaram de algum ponto avaliado pelo Inep, o resultado final da segunda etapa da primeira edição do ano do Revalida será divulgado em 31 de outubro.

O resultado definitivo será acompanhado das razões de deferimento ou indeferimento apresentadas pelas bancas de especialistas do exame, em parecer único e não individualizado.

Objetivos

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior.

O objetivo do exame é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O exame não classifica instituições de educação superior de outros países.

Revalida

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

A participação na segunda etapa dependeu da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.

