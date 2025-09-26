Hospital Regional Terezinha Gaio Basso promove o Corredor da Esperança para pacientes de longa permanência

Foto: Divulgação

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), em São Miguel do Oeste, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou em setembro o Corredor da Esperança, uma iniciativa de humanização que celebra a conquista de pacientes de longa permanência na unidade. Desde o início do projeto, já passaram pelo corredor quatro pacientes.

Entre as beneficiadas, esteve Maria Inês Torres, que recebeu alta hospitalar após 36 dias de internação no HRTGB. Além da alta médica, a paciente destacou o carinho dispensado pelas equipes assistenciais e de apoio de toda a instituição.

“Períodos longos de internação exigem muita resiliência por parte do paciente e da família e, muitas vezes, podem culminar em ansiedade e estresse, seja pela distância de casa ou pela incerteza da cura. O apoio psicológico oferecido pela instituição, aliado à atuação humanizada das equipes, ajuda a reduzir riscos e a melhorar a qualidade de vida durante esse processo”, afirma a gerente de Enfermagem da Internação Adulto do HRTGB, Dione Klement.

Referência para os municípios do Extremo Oeste Catarinense, o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso é uma unidade do Governo do Estado de Santa Catarina administrada pelo Instituto Santé e atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade oferece atendimento infantil e adulto, possui 92 leitos, amplo e moderno Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Emergência 24 horas.

