Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde SC capacita servidores a fim de dar agilidade nas contratações públicas

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta semana, uma capacitação sobre os Aspectos Técnicos e Jurídicos das Contrataç...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/09/2025 às 15h43
Saúde SC capacita servidores a fim de dar agilidade nas contratações públicas
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta semana, uma capacitação sobre os Aspectos  Técnicos e Jurídicos das Contratações Públicas na modalidade Inexigibilidade de Licitação – Lei 14.133/2021. Participaram 52 servidores da pasta, entre eles engenheiros clínicos da rede hospitalar própria e técnicos das Diretorias de Planejamento e Gestão de Compras (DPGC) e de Aquisições e Contratos (DIAC). 

Os profissionais foram orientados quanto aos documentos preparatórios na elaboração de contratação de serviços, com ênfase na manutenção de equipamentos. O objetivo é diminuir o tempo de tramitação dos processos que circulam no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPE).

“O encontro teve como foco o esclarecimento do fluxo processual da inexigibilidade de licitação, abordando dúvidas sobre cartas de exclusividade e também sobre critérios para a qualificação técnica. Essa iniciativa reforça o compromisso da Secretaria do Estado da Saúde com a transparência e a eficiência nas contratações públicas, promovendo mais segurança nas decisões técnicas e administrativas”, explica o superintendente de Aquisições e Contratos da SES/SC, Rodrigo Stigger Dutra. 

A capacitação foi organizada pela Superintendência de Aquisições e Contratos (SAC), em parceria com a Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais (SUH) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).  O curso foi ministrado pelo procurador do Estado Rafael Jasper Cunha da Silva e é o quinto encontro para servidores da SES que atuam com processos de contratações públicas. 

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik/ The Yuri Arcurs Collection
Saúde Há 4 horas

Estética dermatológica auxilia na atenção à saúde geral

Doenças de pele podem indicar alterações sistêmicas e permitir diagnóstico precoce. O Dr. Giacomo Tonial, médico hansenologista com pós-graduação e...

 Durante o encontro, Gabriel destacou a importância do equilíbrio fiscal para os repasses na área da saúde -Foto: Bruno Todeschini / Divulgação
Saúde Há 5 horas

Gabriel Souza apresenta avanços do Estado na saúde em visita à AMRIGS

Na noite de quarta-feira (24/9), o vice-governador Gabriel Souza participou de uma reunião com a diretoria da Associação Médica do Rio Grande do Su...

 freepik
Saúde Há 6 horas

Glaucoma afeta milhões de pessoas no Brasil e avança

O glaucoma é uma condição ocular grave caracterizada por uma doença do nervo óptico (perda de suas fibras nervosas) cujo principal fator de risco é...

 -
Saúde Há 7 horas

Governo do Estado promove caminhada em Porto Alegre alusiva ao Setembro Verde para estimular doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, o governo do Estado,...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 19 horas

Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas

Matéria foi incluída como extrapauta nesta quarta-feira (24)

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 6 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará
Justiça Há 14 minutos

STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias