Gabriel Souza apresenta avanços do Estado na saúde em visita à AMRIGS

Na noite de quarta-feira (24/9), o vice-governador Gabriel Souza participou de uma reunião com a diretoria da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e apresentou os avanços na saúde pública do Estado. Gabriel também visitou as instalações da associação que, neste ano, completa 74 anos.

Gabriel ressaltou, ainda, a importância do diálogo entre o governo do Estado e entidades de saúde, como a AMRIGS -Foto: Bruno Todeschini / Divulgação

Durante o encontro, Gabriel destacou a importância do equilíbrio fiscal para os repasses na área da saúde e falou sobre o aumento de investimentos, especialmente por meio do programa Avançar e Avançar Mais (2021–2025) que já destinaram R$1,16 bilhão para a saúde pública no Estado, sendo R$ 213,7 milhões somente em 2025 . “Hoje, vivemos um cenário completamente diferente na saúde no Rio Grande do Sul, um Estado que, até poucos anos atrás, devia a fornecedores, hoje amplia a aplicação de recursos em áreas estratégicas e em programas direcionados a públicos específicos, como o TEAcolhe , Cirurgia + , SER Mulher e Saúde 60+ ”, avaliou.



O vice-governador ainda falou sobre o acordo com o Ministério Público para aplicação mínima de 12% de receita na saúde até 2030 e que prevê investimentos na área de R$ 1 bilhão em 2025 e 2026. Outro assunto abordado na reunião foi o Instituto de Previdência do Estado (IPE), que teve a reestruturação iniciada em 2023, trouxe equilíbrio financeiro, controle de gastos e a qualificação da rede assistencial, com foco em um melhor atendimento ao segurado.

Gabriel ressaltou a importância do diálogo entre o governo do Estado e entidades de saúde, como a AMRIGS, para cooperar com o sistema de saúde do Estado. “Estamos sempre abertos ao trabalho em conjunto, ouvindo sugestões para melhorar o sistema de saúde. A diretoria e os associados da AMRIGS formam um grupo qualificado de profissionais que estão na ponta, atendendo os gaúchos, e podem contribuir para as políticas públicas implementadas pelo Estado”, afirmou ao final do encontro.



Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG

Edição: Secom