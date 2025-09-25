Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Glaucoma afeta milhões de pessoas no Brasil e avança

O glaucoma é uma condição ocular grave caracterizada por uma doença do nervo óptico (perda de suas fibras nervosas) cujo principal fator de risco é...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/09/2025 às 10h33
Glaucoma afeta milhões de pessoas no Brasil e avança
freepik

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, com impacto significativo na saúde pública. Segundo a Glaucoma Research Foundation, cerca de 80 milhões de pessoas ao redor do mundo estão com glaucoma. Estima-se que até 2040 haverá 22 milhões de pessoas em todo o mundo cegas devido a esta doença.

Caracterizado por uma lesão progressiva do nervo óptico, o glaucoma costuma estar associado ao aumento da pressão intraocular, embora também possa ocorrer em pacientes com pressão normal. "Trata-se de uma doença crônica e silenciosa, que compromete gradualmente o campo visual e pode levar à perda total da visão caso não seja tratada", explica a retinóloga Dra. Geraldine Ragot de Melo.

A retinóloga explica que existem diferentes tipos de glaucoma, sendo o mais comum o glaucoma primário de ângulo aberto, que evolui lentamente e sem sintomas evidentes nas fases iniciais. Já o glaucoma de ângulo fechado pode se manifestar de forma súbita, com dor ocular intensa, náuseas, visão turva e halos ao redor das luzes, sendo considerado uma emergência médica.

A Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) alerta que, apesar da gravidade, o diagnóstico precoce é possível por meio de exames oftalmológicos de rotina. O tratamento depende do tipo e da gravidade do quadro, podendo incluir o uso contínuo de colírios, procedimentos a laser e, em casos mais avançados, cirurgia. Embora não haja cura definitiva, o controle adequado da pressão intraocular é capaz de estabilizar a progressão da doença e preservar a visão.

"A principal estratégia para evitar a perda visual irreversível é o rastreamento periódico, especialmente em indivíduos com histórico familiar da doença ou acima dos 40 anos de idade", finaliza a profissional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 31 minutos

Saúde SC capacita servidores a fim de dar agilidade nas contratações públicas

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta semana, uma capacitação sobre os Aspectos Técnicos e Jurídicos das Contrataç...

 Freepik/ The Yuri Arcurs Collection
Saúde Há 4 horas

Estética dermatológica auxilia na atenção à saúde geral

Doenças de pele podem indicar alterações sistêmicas e permitir diagnóstico precoce. O Dr. Giacomo Tonial, médico hansenologista com pós-graduação e...

 Durante o encontro, Gabriel destacou a importância do equilíbrio fiscal para os repasses na área da saúde -Foto: Bruno Todeschini / Divulgação
Saúde Há 5 horas

Gabriel Souza apresenta avanços do Estado na saúde em visita à AMRIGS

Na noite de quarta-feira (24/9), o vice-governador Gabriel Souza participou de uma reunião com a diretoria da Associação Médica do Rio Grande do Su...

 -
Saúde Há 7 horas

Governo do Estado promove caminhada em Porto Alegre alusiva ao Setembro Verde para estimular doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, o governo do Estado,...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 19 horas

Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas

Matéria foi incluída como extrapauta nesta quarta-feira (24)

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias